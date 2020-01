Honor View 30 Pro lancering bevestigd voor MWC 2020

De Honor View 30 Pro genoot vrij recentelijk al van een lancering in China, maar we weten nu ook zeker dat er een globale release aankomt. Op het Mobile World Congress 2020 in Barcelona zal de View 30 Pro namelijk wederom uit de doeken worden gedaan, maar dan voor de Europese markt.

Het Mobile World Congress, ook wel MWC genoemd, behoort tot een van de grootste (mobiele) technologie-evenementen in de wereld. Het evenement vindt eind februari plaats en geeft veel fabrikanten een uitgelezen mogelijkheid om hun nieuwe technologie te presenteren.

Een van deze fabrikanten is Honor. Het Chinese submerk van Huawei bevestigt dat op het MWC de Honor View 30 Pro getoond zal worden. Het nieuwe vlaggenschip verschijnt samen met de Honor 9X Pro, MagicBook 14 & 15 (getoond op CES 2020) en een set draadloze oordopjes.

Geen van deze producten zijn echt 'nieuw' te noemen. De producten zijn namelijk al uit de doeken gedaan in China. Het MWC is echter de uitgelezen kans om de release wat extra kracht te geven.

De Honor View 30 Pro (bekend als Honor V30 Pro in China) beschikt over een 6,57 inch Full HD+ display, Kirin 990 chipset, 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB aan intern opslaggeheugen, drie camera's aan de achterzijde (40MP + 12MP + 8MP), twee frontcamera's (32MP + 8MP), en 4100 mAh aan accucapaciteit. Althans, dit zouden de specificaties moeten zijn als de globale variant niet afwijkt van de Chinese versie.

TechRadar is aanwezig

We weten ook wanneer het Honor MWC 2020 persevenement plaatsvindt: op 24 februari om 17:30 Nederlandse tijd lanceert het Chinese submerk van Huawei haar nieuwe apparatuur.

TechRadar zal naast de release van de Honor-toestellen jou ook op de hoogte houden van wat andere fabrikanten te melden hebben op het Mobile World Congress 2020 in Barcelona.