Apple HomePod 2 en nieuwe Apple TV zitten op schema voor lancering in 2020

Terwijl verschillende landen quarantaines hebben afgekondigd om het coronavirus aan te pakken, verandert er voor bepaalde bedrijven weinig aan hun productstrategie. Onder andere Apple werkt aan sneltempo verder aan technologische innovaties.

Volgens een nieuw bericht van Bloomberg gaan de werknemers van Apple, ondanks het feit dat ze nu op afstand werken, met volle kracht vooruit om de lijst met producten voor 2020 in de handen van de consumenten te krijgen.

Van nieuwe iPhones tot iPads, van nieuwe iMac tot nieuwe MacBooks, de vaste klanten zijn allemaal meegenomen. Maar wat misschien nog interessanter is, is dat in 2020 een HomePod 2 smart speaker en een nieuwe Apple TV box ten tonele zullen verschijnen.

Komt de lancering eraan?

Hoewel de details van elk product natuurlijk in het geheim blijven, staat in het bericht dat ze allemaal op schema zitten voor hun releasedata van 2020.

Het lijkt erop dat Apple bepaalde elementen van zijn standaardwerkwijze moet versoepelen om dit ook te bereiken. Sinds een prototype van iPhone 4 in 2010 door een medewerker van Apple in een café verloren is gegaan, gelden er strenge regels voor het gebruik van de nieuwe apparaten in de echte wereld.

Maar volgens het bericht staat Apple hun ontwikkelaars nu toe vroege versies van toekomstige apparaten mee naar huis te nemen om tijdens de lockdown-periode te kunnen blijven werken. Voorheen stond het bedrijf bepaalde medewerkers al toe om apparaten zoals iPhones mee naar huis te nemen, om ze in de echte wereld te testen.