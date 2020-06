Herbekijk hier alle gameplay trailers van het PS5 event

De lijst PS5-games blijft groeien en we hebben nu ook het nieuwe PS5-design gezien als afsluiter van Sony's game reveal event, waar we konden kennismaken met tientallen games.

PS5 ging net van next-gen naar now-gen met Sony's evenement op 11 juni, waar we veel games uit Sony's eigen studio's voor het eerst zagen. We hebben een uitgebreide lijst samengesteld van PS5-titels die op het streaming event getoond werden.

We zagen een indrukwekkende reeks PS5-games die bij de lancering zullen zijn waaronder Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West. Ook derde partijen hadden sterke titels in petto met games als Deathloop, NBA2K21 en een uitgebreide versie van GTA 5.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

De grootste verrassing met deze opvolger van Spider-Man van Insomniac uit 2018 is dat hij dit jaar al uit is. Dit nieuwe item richt zich op Miles Morales, die werd getoond als Peter Parker's nieuwe opvolger aan het einde van het origineel. In dit vervolg kun je vrijwel meteen door heel New York reizen dankzij de SSD van de PS5, terwijl de haptische feedback in de DualSense-controller de intensiteit tijdens gevechten zou moeten versterken.

Grand Theft Auto V & Grand Theft Auto Online PS5

Derde keer scheepsrecht, dat moet Rockstar-games gedacht hebben toen het besloot GTA 5 naar de PlayStation 5 te brengen in een 'nieuwe en verbeterde' editie. Wat precies nieuw of verbeterd is, valt nog te bezien, maar we weten dat het geen GTA 6 is. We zouden ook graag eindelijk wat single-player DLC zien. Wat we wel weten is dat de PS5-versie in 2021 komt, en wie nog steeds het GTA Online-gedeelte van de game op PS4 speelt, krijgt tot aan de PS5-release elke maand $1 miljoen aan in-game cash.

Project Athia

In de Project Athia PS5-trailer staat expliciet dat de game 'exclusief voor PS5 is ontworpen' . Dit gloednieuwe spel is van Square-Enix, de ontwikkelaars achter de Final Fantasy franchise. Het speelt zich af in een weelderige fantasiewereld vol mythische wezens en gigantische draken en lijkt een grootschalig actie-avontuur te worden, waarin de magische elementen van de Final Fantasy-games samenkomen met enkele grootschalige omgevingen die je van een open-world game zou verwachten.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Een gloednieuw Ratchet en Clank spel, Rift Apart ziet eruit als een Pixar-film tot leven komt. Het is een kleurrijke, kindvriendelijke platform-shooter en was misschien wel het beste voorbeeld van het nieuwe SSD-opslagsysteem van de PS5. Er werden sequenties getoond waarbij het ongelukkige duo in een oogwenk van een gedetailleerde prehistorische wereld naar een gedetailleerde sci-fi wereld teleporteerde. Dergelijke snelle en naadloze overgangen zouden met ouderwetse opslag niet mogelijk zijn.

NBA2K21

De NBA 2K21 trailer voor de PS5 bevat geen juichende fans en is dus de meest realistische weergave van het echte NBA 2020 seizoen van dit jaar tot nu toe. Het beschikt over 2K Sports exec 'Ronnie 2K' helemaal alleen op het veld. Je ziet alleen hem, een basketbal en heel veel zweet. We willen meer zien van de door Visual Concepts ontwikkelde game, en dat zal waarschijnlijk nog voor de PS5-lanceringsdatum gebeuren. Deze games komen meestal uit in september en we verwachten hem dan ook eerste te zien op bestaande platformen.

Deathloop

Toen Arkane Lyon's Deathloop werd onthuld op de E3 2019, toonde de gestileerde trailer spelers die overleefden op een chaotisch eiland waar iedereen je probeert te vermoorden, steeds opnieuw, terwijl je probeert te ontsnappen aan een tijdlus. Maar Sony's PS5-gameplay gaf ons veel meer inzicht en, nou ja, gameplay: in Deathloop speel je Colt, vijand nummer één op het feesteiland Blackreef, en moet je je een weg banen en schieten langs acht doelwitten die je opgesloten houden in een groovy, nachtmerrie-achtige Groundhog Day. En dan is er nog een huurmoordenaar die het op jou gemunt heeft ...die misschien wordt bestuurd door een andere speler. Het spel lijkt zich te vormen als een item in Arkane's geprezen Dishonored-serie die is vormgegeven met elementen uit de jaren '70. Wij. Willen. Meer.

Stray

Hou je van robots? Hou je van neonlichten? Hou je van katten? Dan is Stray misschien wel het perfecte spel voor jou. Indie-bedrijf Annapurna Interactive toont ons het futuristische Stray, waar mensen lijken te zijn vervangen door robots. Hoewel de trailer niet erg duidelijk was, lijkt het erop dat je als kat door een Blade Runner-achtige omgeving navigeert. Wat je precies moet doen in het spel weten we nog niet zeker, maar we hopen alvast op een purr-knop.

Returnal

Returnal komt van de arcade shooter specialisten van Housemarque, maar het is een heel ander soort ervaring dan Dead Nation of Resogun. Deze 3rd-person shooter/roguelike hybride heeft je neergeplant op een buitenaardse planeet die elke keer dat je sterft transformeert. Je kunt hier o.a. van aanvalsmodus wisselen met behulp van de adaptieve triggers van de DualSense.

Kena: Bridge of the Spirits

Kena: Bridge of the Spirits draait om het vinden en laten groeien van een klein team van pluizige vriendjes genaamd the Rot. Je moet hun vaardigheden verbeteren en nieuwe manieren vinden om de omgeving te manipuleren in een spel dat ons doet denken aan de Xbox 360-lanceringstitel, Kameo: Elements of Power. De game belooft ten volle te profiteren van de next-gen eigenschappen van de PS5, dus hopelijk zal er een interessant gebruik van 3D audio en de unieke functionaliteit van de DualSense-controller zijn.

Goodbye Volcano High

Veel van de PS5 games gingen over het tonen van dynamische werelden, gevuld met gevechten en oogverblindende visuele effecten, maar GFoodby Volcano High pakt het volledig anders aan. Dit spel ziet eruit alsof het de stijl van Life is Strange of The Walking Dead wil introduceren op de PS5. Het gaat over een liefdesverhaal over twee jonge dinosaurussen die verliefd zijn en op de een of andere manier zullen er genoeg personen zijn die deze trailer bestempelen als het hoogtepunt van de avond.

Oddworld: Soulstorm

Een goede Mudoken kun je niet tegenhouden. De volgende game uit de Oddworld-serie is aanstaande en het is wederom een remake. Terwijl Oddworld: New 'n Tasty uit 2014 het originele Oddworld: Abe's Oddyssey heeft vernieuwd, maakt de volgende titel in de serie, Oddworld: Soulstorm, een remake van de sequel ervan, namelijk: Oddworld: Abe's Exodus. Soulstorm volgt de protagonist Abe. Hij is de leider van een opstand tegen de kapitalistische overlords, genaamd Glukkons.

Ghostwire: Tokyo (2021)

Ghostwire: Tokyo is een nieuwe exclusieve PS5-titel van Shinji Mikami en Tango Dreamworks. We zien dat de stad Tokio voor 99 procent ontvolkt door een paranormale occulte gebeurtenis, waardoor boosaardige geesten de stad terroriseren. Het heeft alle kenmerken van de moderne Japanse horror, tot en met griezelige schoolmeisjes en gezichtsloze, paraplu vasthoudende geesten die gekleed zijn alsof ze gaan werken op een Neo-Tokio bank uit Akira. Je speelt als een van de overlevenden van de stad die zelf superkrachten ontwikkelt tijdens de mysterieuze paranormale gebeurtenis, en het is aan jou om de stad te verdedigen tegen de krachten die haar belegeren met behulp van allerlei bovenmenselijke krachten.

JETT: The Far Shore

Jett: The Far Shore volgt Mei, een Jett scout die afdaalt van een gigantisch ruimteschip om een mythische oceaanplaneet te verkennen en de bron van een interstellaire transmissie te ontdekken. Het spel speel je onder begeleiding van prachtig audiovisueel spektakel van scntfc, de artiest achter de soundtracks voor Afterparty, Oxenfree, en Jenny leClue, Detectivu. Jett: The Far Shore belooft een audiovisueel lust voor oor en oog te worden.

Godfall

Gearbox en Counterplay Games onthulden Godfall afgelopen december op de Video Game Awards, en het leek op een hack & slash spel van Destiny, of een Borderlands met zwaarden. In de gameplay trailer worden die vermoedens bevestigd. Spelers vechten met grote monsters op bizarre wijze tot moes, gehuld in bijzondere wapenuitrusting. Je maakt jezelf (of in co-op) steeds een betere vechter, totdat je de brute god Macros aankunt.

Gran Turismo 7

Het zou geen echt PlayStation-evenement zijn zonder een nieuwe Gran Turismo®-game, en het zou geen echte Gran Turismo®-teaser zijn als we ons niet zouden afvragen of dit wel of niet een lanceringsgame zou zijn. Er is geen releasedatum verbonden aan de game uit de trailer namelijk.

Dat maakt niet uit. We kunnen je vertellen dat ontwikkelaar Polyphony Digital werkt aan de volgende generatie van de simulatieraceserie en het eerste genummerde GT-racespel sinds GT6 uit 2013(!). In tegenstelling tot sommige andere PS5-trailers tijdens Sony's onthullingsevenement, hebben we gameplay in de game van achter het stuurwiel kunnen zien. Je zult denken dat het er prachtig uitziet, of fantastisch saai is, afhankelijk van je visie op de franchise.

Pragmata

Apocalyptische games zijn hot en ook de mensen achter Pragmata begrijpen dat. In de trailer zien we iemand die lijkt op een soort van astronaut. De wereld is ondertussen een stuk minder mooi erop geworden. Net voordat er een aanval lijkt plaats te vinden, pakt hij een 'verdwaald' meisje bij de hand om met haar naar de maan te gaan, want daar lijkt het een stuk veiliger. De game wordt uitgegeven door Capcom en verschijnt in 2022.

Horizon Forbidden West

Aloy keert terug in een nieuw grafisch adembenemend avontuur, waarin de toekomstige krijger het opneemt tegen robotachtige dinosaurussen in heel Amerika in het PS5-vervolg Horizon: Forbidden West. Qua gameplay lijkt het op de vorige game: een open-world epos over glinsterende stranden en prachtige gebouwde bergen. Naar onze mening was het al snel visueel de meest aantrekkelijke game van de PS5 showcase, misschien wel de enige game die eruitzag als een echte generatiesprong ten opzichte van wat we eerder op de PS4 en PS4 Pro hebben gezien.

Solar Ash

De opvolger van het pittige Hyper Light Drifter heeft Solar Ash, een andere vrij persoonlijke game over 'reflectie en progressie', zo lezen we op PlayStation Blog. Gezien hoe gelijk de protagonist uit de oude game op de nieuwe lijkt, sluiten we een link tussen de spellen niet uit. Voor nu weten we alleen zeker dat over Solar Ash dat de spelers moeten overleven terwijl ze door een opgeslokt wordende wereld reizen, genaamd Ultravoid. Een zeer bijzondere game dus.

Sackboy A Big Adventure

Nee, we hebben niet LittleBigPlanet 4 gezien op het PS5 game evenement, maar Sony en ontwikkelaar Sumo Digital hebben wel een spin-off van het spel getoond, met in de hoofdrol ons favoriete personage van LBP, namelijk Sackboy. Deze 3D platformer heeft een Super Mario-vibe over zich heen, maar dan met de schattigheid van Yoshi. Het ziet ernaar uit dat je zelfs met vier spelers kunt spelen, zo lijken we te zien aan het eind van de trailer.

Destruction AllStars

Een mengelmoesje van Twisted Metal en Fortnite, anders kunnen we Destruction AllStars niet omschrijven. Deze bizarre multiplayer game laat iedereen starten in zijn of haar racewagen, maar naarmate het spel vordert eindigt het in een free-for-all vechtspel, of iets wat daarop lijkt. Wij houden deze game zeker in de gaten.

Demon's Souls

Voor iedereen die vindt dat 2020 vooralsnog nog niet frustrerend genoeg is, hebben we goed nieuws: Demon Souls (het origineel uit 2010 welteverstaan) keert terug op de PS5. Het spel wordt volledig opnieuw gebouwd door Japan Studio en Bluepoint Games. Deze klassieker zal jou geheid je nieuwe PS5 DualSense controller door de kamer doen laten gooien. Bring it on!

Resident Evil Village

Terwijl de serie zich richtte op glanzende third-person remakes van klassieke survival horroravonturen in de vorm van Resident Evil 2 en 3, is de toekomst van de mainline serie nog altijd first-person Resident Evil 8: Village komt naar de PS5, en het ziet er naar uit dat het een terugkeer zal zijn naar de griezelige Europese setting waar de serie haar hoogtijdagen kende, namelijk Resident Evil 4. Van weerwolfachtige monsters tot de terugkeer van Chris Redfield, het ziet er even angstaanjagend als mooi uit.

Bugsnax

Bugsnax is de onschuldig uitziende PS5-game die op een mix lijkt van de schattige titels Animal Crossing: New Horizons en Octodad, maar dan met een snackvullende twist. Er is een goede reden waarom de graphics op Octodad lijken, want er zit dezelfde ontwikkelaar achter: Dadliest Catch.

In Bugsnax speel je als (meestal) tweevoetige dieren en beestjes die voedsel eten, zoals fruit en worstjes. Uiteindelijk veranderen ze zelf deels in de dingen die ze eten, erg vreemd... Armen zullen veranderen in hotdogs en handen zullen veranderen in aardbeien. Het klinkt raar... en heerlijk.

Little Devil Inside

Little Devil is een schattige action RPG in een cartooneske stijl. Buiten dat is er echter nog niet heel veel wat we weten over het spel. De trailer toont een avonturier die op indrukwekkende wijze zowel kleine als grote monsters ontmoet in diverse werelden. Daarnaast zien we een oudere man in een dorpje wat dagelijkse taken verrichten. Mysterieus dus. De game is oorspronkelijk een Kickstart-spel, en zou eigenlijk in juni 2016 verschijnen. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer het spel verschijnt voor de PS5, maar het zal een tijdelijke exclusive zijn; na een tijdje komt het spel ook naar de PS4 en PC.

Astro's Playroom

Dit is een PS5-game die je niet hoeft te kopen, want hij staat al op de console. Astro, die je misschien nog kent van de 'Playroom VR'-game op PS4, keert eind 2020 terug, alhoewel deze platformgame gestript lijkt te zijn van VR-technologie. In plaats daarvan fungeert het als een demo van de PS5 DualSense draadloze controller, zo meldt Sony. Het zal een leuke tech-demonstratie zijn, en een gegeven paard moeten we niet in de bek kijken, toch?

Hitman III

Hitman 3 verschijnt op de PS5 in januari 2021, en het lijkt een bijzonder mooie game te worden om je PS5-avontuur mee te beginnen. De game sluit de World of Assassination tijdlijn af die begon in de 2016 reboot. De reveal trailer toont bijzonder indrukwekkende gameplay, met Agent 47 die infiltreert in een wolkenkrabber in de sluipstijl die we van hem gewend zijn.