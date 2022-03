HBO Max vanaf nu beschikbaar in de Benelux

Liefhebbers van Netflix, Disney Plus en Videoland opgelet! Streamingdienst HBO Max is nu te beschikbaar in de Benelux. Dat betekent dat je kunt genieten van onder meer Dune en Game of Thrones.

De streamingdienst is al langere tijd beschikbaar in de Verenigde Staten, maar HBO Max is vanaf heden ook te zien in Nederland en België. Er is een hoop content te bekijken. Op HBO Max vind je onder meer aanbod van HBO, Warner Bros., Cartoon Network en DC. Ook brengt HBO Max originele content uit, die nergens anders te zien is.

Alles wat je moet weten over HBO Max lees je hieronder.

Welke films en series staan er op HBO Max?

HBO Max is de thuisbasis van content afkomstig van Warner Bros. HBO, DC, Cartoon Network en meer. Je kunt onder meer kijken naar populaire series zoals Game of Thrones, The Sopranos, The Wire, Westworld, The Leftovers en Watchmen.

Als het gaat om films, kun je onder meer Dune kijken, die in september 2021 verscheen. Je vindt er ook de trilogieën van onder andere The Lord of the Rings, de Dark Knight (Batman) en The Matrix. Ook zijn alle Harry Potter-films (inclusief Fantastic Beast) te vinden op HBO Max.

HBO Max is daarnaast de thuishaven van DC (de tegenhanger van de superheldenfilms van Marvel). Dat wil zeggen dat je Batman vs Superman, Catwomen, Suicide Squad en nog veel meer DC-films kunt kijken via de streamingdienst.

(Image credit: HBO)

Wat kost een HBO Max-abonnement?

HBO Max biedt twee abonnementen aan. Met het Basic-pakket kun je onbeperkt streamen op één scherm tegelijk en maximaal vijf items downloaden om op een later moment offline te bekijken. Het Standaard-abonnement stelt je in staat om op drie schermen tegelijk te kijken. Dit pakket biedt ook nog eens 4K-kwaliteit streams aan. Daarnaast kun je maximaal dertig items downloaden voor offline gebruik.

Een Basic-abonnement kost 2,99 euro per maand in plaats van 5,99 euro per maand als je niet later dan 31 maart 2022 abonneert. Zolang je het abonnement niet tussentijds opzegt, blijft deze prijs voor jou gelden. Dit betekent dat je "voor altijd" gebruik kunt maken van deze lage prijs, maar dan moet je wel maandelijks blijven betalen.

Voor het Standaard-abonnement geldt een prijs van 3,99 euro per maand in plaats van 7,99 euro per maand. Ook hier geldt de introductieprijs zolang je vóór 1 april abonnee bent geworden en je abonnement niet tussendoor opzegt.

Weet je niet zeker welk abonnement geschikt is voor jou? Geen zorgen, je kunt op een later moment wisselen tussen de twee abonnementssoorten. Volgens HBO Max blijft de kortingsactie van vijftig procent voor altijd ook dan nog gelden.

We hebben de prijzen en details hieronder nog eens voor je op een rijtje gezet.

HBO Max-abonnementen Abonnement Prijs tot 31 maart 2022 Prijs vanaf 1 april 2022 Schermen Kwaliteit Downloads HBO Max Basic 2,99 euro per maand 5,99 euro per maand 1 720p 5 HBO Max Standaard 3,99 euro per maand 7,99 euro per maand 3 1080p/4K (bij geselecteerde titels) 30

Bekijk je favoriete films en series op HBO Max

Wil je gebruikmaken van de gloednieuwe streamingervaring HBO Max? Als je vóór 1 april 2022 een abonnement afsluit, krijg je "voor altijd" een korting van vijftig procent op de maandprijs. Let op: je kunt het abonnement niet tussentijds opzeggen als je van deze lage prijs gebruik wilt blijven maken.