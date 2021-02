Gran Turismo 7 releasedatum, nieuws, auto's, trailers en wat we willen zien

Hoewel de details rondom de exclusieve PS5-titel Gran Turismo 7 op het moment van schrijven nog wat schaars zijn, weerhoudt ons dat er niet van om de hype op de redactie aan te wakkeren.

De nieuwe te verschijnen titel van het langlopende Gran Turismo moet de beste racesimulator tot op heden worden. Dankzij de kracht van de ultrasnelle PS5 durven wij die aanname zeker te geloven. Spelers krijgen de kans om hun vaardigheden te testen tijdens singleplayer-races, waarna ze hun opgedane skills ook in multiplayer-wedstrijden tentoon zullen kunnen stellen.

In Gran Turismo 7 verwachten we de terugkeer van enkele favoriete circuits onder fans, alsook enkele nieuwe en interessante verrassingen. Wil je heel graag weten wat je ongeveer kunt verwachten van Gran Turismo 7? Lees dan vooral verder.

Tot de kern

Wat is het? Een racegame met de nadruk op simulatie

Een racegame met de nadruk op simulatie Wanneer kan ik het spelen? Waarschijnlijk ergens in 2021

Waarschijnlijk ergens in 2021 Op welk platform kan ik het spelen? PS5

Gran Turismo 7 releasedatum

Op het moment van schrijven is er nog geen releasedatum bekend voor Gran Turismo 7. In de eerste trailer van de game zien we wel een vaag '2021' staan. Eerdere hints wezen op een release in de eerste helft van 2021, zo merkte ElieTheStig op het forum van GTPlanet op. Sindsdien zien we in ander promomateriaal enkel 2021 staan, waarschijnlijk om zich zo beter te kunnen indekken wanneer er vertraging optreedt (wat al dan niet gelinkt is aan de pandemie).

Gran Turismo 7 trailers

Aankondigingstrailer

Voor nu is het beste materiaal wat we hebben van Gran Turismo 7 een trailer van 3 minuten, getoond op het PS5 game-evenement. Polyphony Digital klapt logischerwijs nog niet volledig uit de school qua details, maar we krijgen wel al een goed beeld van Gran Turismo 7, inclusief gameplay van een race op het iconische Trial Mountain Circuit.

Hopelijk leren we binnenkort meer over de (nieuwe) features in Gran Turismo 7 voordat het in de winkels komt te liggen, zoals de GT Cafe-modus die we in het menu zien.

Gran Turismo 7: wat we willen zien

Realistisch schademodel

Origineel is het niet, maar Gran Turismo 7 vormt geen uitzondering wat ons betreft. Al jaren worden we gevoed met prachtige, levensecht lijkende wagens. Die illusie verdwijnt echter als sneeuw voor de zon zodra je ergens met je bolide tegenaan tikt. Het schademodel is zo minimaal dat je vaak niet eens ziet dat je ergens tegenaan bent gereden. We willen het liefste grove deuken in het chassis zien nadat we in de vangrail zijn geknald, wat het gevoel van echt racen een flinke boost zou geven.

Er zijn op het moment van schrijven tal van andere moderne racegames die wel in staat zijn om een sterk schademodel in hun games te bouwen. Nu met de oersterke PS5 als platform kan Polyphony Digital niet zeggen dat de hardware hier niet krachtig genoeg voor zou zijn.

Betere AI

Een ander belangrijk aandachtspunt in de Gran Turismo-games is de AI. De moeilijkheidsgraad van de door de computer bestuurde tegenstanders is vaak veel te makkelijk en voelt heel erg on rails aan. In de meeste races rijden de tegenstanders in een saai, rustig treintje achter elkaar, en ze lijken ook geen moeite te doen om jouw inhaalpogingen te blokkeren.

We zien maar wat graag terug dat Polyphony Digital eindelijk aan de slag is gegaan met dit kritiekpunt. Het moet zeker op een krachtige console als de PS5 mogelijk zijn om enige vorm van goed ontwikkelde kunstmatige intelligentie toe te passen op tegenstanders, waardoor ze een stuk realistischer gaan rijden. Dit komt de spelbeleving alleen maar ten goede.

Betere offline content

Gran Turismo Sport, de laatste editie van de serie, heeft de nodige kritiek gekregen van fans en critici vanwege het gebrek aan kwalitatief sterke offline content. Als er iets van serverproblemen zijn of je hebt problemen met je eigen internetverbinding, dan kun je alleen de Arcade Modus spelen, waardoor het niet mogelijk is om enige zinvolle progressie te boeken. Hopelijk is dit niet het geval bij Gran Turismo 7.

Terugkerende features in Gran Turismo 7

Tuning

Het tunen van je auto is iets wat we erg missen in Gran Turismo Sport. Gelukkig maakt het een terugkeer bij Gran Turismo 7. Spelers kunnen hun in-game credits gebruiken om upgrades te ontgrendelen, waardoor auto's bepaalde circuits of races beter aankunnen.

Deze feature kan er ook voor zorgen dat je favoriete, maar niet zo snelle wagen alsnog voor een zo lang mogelijke tijd competitief kan blijven.

Carrièremodus

Wellicht dat het onder de naam 'Campagnemodus' komt te staan, maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. De content van de singleplayer-modus kan een fantastische manier zijn om het reilen en zeilen van Gran Turismo te leren kennen. Het geeft je ook een kans om de verschillende soorten auto's te testen.