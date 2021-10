Google Pixel 6 Pro verschijnt al online

Het wachten op de Google Pixel 6-reeks is bijna voorbij. Om 19:00 uur CEST wordt er verwacht dat Google zijn nieuwe smartphones lanceert. Dat zou dan ook het moment zijn dat we alle specificaties van de nieuwe smartphone te zien krijgen, al lijkt dat niet meer nodig.

De aankomende Google Pixel 6 Pro is namelijk al online opgedoken. Bekend leaker Roland Quandt merkte de vermelding van de smartphone op bij Amazon UK. Er zijn geen afbeeldingen beschikbaar, maar we kunnen er wel alle specificaties van de smartphone terugvinden.

Gezien de grote hoeveelheid geruchten en leaks waren we al op de hoogte van veel informatie. Deze onfortuinlijk vroege vermelding lijkt de eerdere berichten te bevestigen. Zo komt er een 6,7 inch scherm met een beeldresolutie van 1.440 x 3.120 pixels en beeldverversing van 120Hz. Daarnaast mogen we tevens een 50MP hoofdcamera verwachten, evenals een 48MP telefoto- en 12MP groothoekcamera.

De vermelding bevestigt ook de komst van de Tensor-chipset. Dit was enkele maanden geleden ook door Google zelf gemeld, dus komt niet als een grote verrassing.

Nieuwe informatie over de Pixel 6 Pro

Er zijn ook enkele nieuwigheden die we uit de specs kunnen halen. Zo zal de smartphone 12GB RAM krijgen met de keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. Er is naar verluidt geen mogelijkheid om het geheugen uit te breiden. Google biedt zijn nieuwe smartphones graag in een bundel aan met cloudopslag, maar daar staat hier niets van vermeld.

Volgens Amazon komt de Pixel 6 Pro ook met een 12MP selfiecamera, wat we ook eerder hebben opgevangen.

Daarnaast krijgen we ook wat meer informatie over de videofuncties van de smartphones. Hij zal naar verluidt 4K-beelden kunnen maken tegen 60 fps. Het maken van video's met de selfiecamera zou enkel tegen 1080p met 30fps kunnen.

Tot slot zou het toestel ook met een under-display optische vingerafdrukscanner komen. Dit was al een van onze vermoedens, vanwege het ontbreken van een fysieke scanner op de officiële beelden.

Er is inmiddels wat informatie van de melding op de website offline gehaald, waaronder de prijs. Roland Quandt was er nog op tijd bij en wist mee te delen dat de versie van de smartphone met 128GB een prijskaartje kreeg van 849 Britse pond. Voor 256GB zou je 949 Britse pond betalen. Omgezet naar euro's wordt dat respectievelijk ongeveer 1005 en 1125 euro.

Het is nu nog slechts een kwestie van enkele uurtjes afwachten alvorens de Google Pixel 6-reeks officieel bekend wordt gemaakt. We gaan er niet van uit dat deze gelekte informatie zo dicht bij de lancering foutief is, dus we proberen straks toch wat verrast te zijn.