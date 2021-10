Google Pixel 6: prijs, afbeeldingen en specs gelekt

Er zijn de afgelopen dagen een hoop leaks verschenen omtrent de Google Pixel 6-reeks, waardoor we nu een goed beeld hebben van de details van de aankomende toestellen.

Ten eerste zijn er renders en marketingafbeeldingen verschenen van de Google Pixel 6-reeks. Deze zijn afkomstig van Evan Blass, die het vaker bij het rechte eind heeft. De afbeeldingen tonen ons echter niet veel nieuwe informatie, aangezien Google het volledige design van de smartphones zelf al heeft onthuld.

We hebben echter nog weinig echte foto's gezien van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het is daarom zeker de moeite waard om een kijkje te nemen naar de afbeeldingen. Een van de renders benoemt bovendien ook de cameraspecificaties. Dat is een gegeven dat nog niet door Google zelf is onthuld.

Er is waarschijnlijk een 50MP hoofdcamera aanwezig, alsook een 12MP groothoeklens en een 48MP telelens. Deze specs gelden voor de Pixel 6 Pro. De standaard Pixel 6 beschikt mogelijk over dezelfde camera's met uitzondering van de telelens.

Hoewel we deze specs graag met een korrel zout nemen, hebben we deze info vaker voorbij zien komen. Er is dan ook een goede kans dat de geruchten kloppen. Daarnaast tonen enkele afbeeldingen de Pixel 6 met water erop, wat suggereert dat het toestel waterbestendig is. Er zijn ook afbeeldingen opgedoken van de Pixel 6 die wordt opgeladen door middel van de mogelijke Pixel Stand.

Een Reddit-gebruiker heeft tevens een vermelding van de Pixel 6 gezien bij een Duitse winkel. Hier wordt een prijs van 649 euro genoemd, wat een getal is dat we eerder hebben gehoord.

Ook hier worden specs vermeld. Er zou eveneens een 50MP en 12MP camera aanwezig zijn op de achterkant van het toestel. De frontcamera zou 8MP bedragen en er is naar verluidt 8GB RAM-aanwezig, alsook 128GB opslag. De batterijcapaciteit betreft naar het schijnt 4.620mAh. Ook moet er een vingerafdrukscanner aanwezig zijn. Dit is allemaal informatie die we eerder voorbij zagen komen.

Daarnaast is er een nog wat ongeloofwaardiger leak opgedoken, waarbij @AppleLe257 op Twitter stelt dat de Pixel 6-reeks niet het enige is wat we mogen verwachten op 19 oktober. Naar verluidt zouden ook de Pixel Watch, Pixel Fold en Nest Speakers hun opwachting maken. Er wordt zelfs gesproken over een Pixel-tablet.

Omdat we niet weten hoe betrouwbaar deze leaker is, raden we je aan dit nieuws met een flinke korrel zout te nemen.

Via Phandroid en Phone Arena