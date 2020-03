Google Pixel 5: wat we willen zien

Het duurt nog even voor we de Google Pixel 5 te zien zullen krijgen, maar dat wil zeggen dat onze favoriete zoekgigant nog genoeg tijd heeft om de feedback over de Pixel 4 en Pixel 4 XL smartphones ter harte te nemen. Voor we de Google Pixel 5 zien, verwachten we eerste nog de goedkopere Google Pixel 4a middenklasser, de opvolger van de Google Pixel 3a van vorig jaar.

Toen de Google Pixel 4-smartphones eind 2019 werden gelanceerd, hielden we zeker van hun fotomogelijkheden, maar toch schoten ze wat tekort.

Die gebreken geven ons een idee van wat we graag zouden willen zien in de Google Pixel 5, en aangezien er nog niet veel echte lekken of geruchten zijn over de komende Pixel 5-toestellen, hebben we van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een verlanglijstje te maken voor Google's volgende vlaggenschip.

De Pixel 4 en 4 XL waren populaire toestellen, maar kregen niet echt het enthousiaste onthaal van de Pixel 3-serie. De aankomende smartphones zouden Google's kans kunnen zijn om mogelijke kopers een wow-effect te bezorgen. Lees verder om te ontdekken waar we denken dat de Google Pixel 5 zou kunnen verbeteren.

Update: De Google Pixel 5 zou omgekeerd draadloos laden kunnen ondersteunen, waarmee je andere toestellen draadloos kan opladen op de achterkant. Dat gerucht is gebaseerd op de Android 11-code, dus het zou wel eens waar kunnen zijn.

In het kort

Wat is de Google Pixel 5? Google's volgende vlaggenschip smartphone

Google's volgende vlaggenschip smartphone Wanneer wordt de Google Pixel 5 gelanceerd? Waarschijnlijk in oktober 2020

Waarschijnlijk in oktober 2020 Hoeveel kost de Google Pixel 5? Waarschijnlijk zo'n 700 à 800 euro

Google Pixel 5 lanceringsdatum en prijs

De Pixel 4-smartphones zitten nog vers in ons geheugen, dus het is te vroeg om met zekerheid te zeggen wanneer we de Pixel 5 zullen zien. Gezien het precedent kunnen we een weloverwogen gok wagen.

De Pixel 4 is gelanceerd op 24 oktober 2019, en we kunnen zeker een nieuwe release verwachten rond dat punt in 2020. Alle vorige Google Pixel vlaggenschepen hebben we immers ook rond die periode zien verschijnen.

Het is echter onduidelijk wanneer we de Pixel 5 precies zullen zien: de eerste drie Pixel-smartphones werden in de eerste week van de maand onthuld, terwijl de vierde aan het eind van de maand uitkwam.

Wat de prijs betreft, zal de Google Pixel 5 waarschijnlijk ongeveer evenveel kosten als de Pixel 4 (of iets meer). De smartphones zijn langzaam in prijs gestegen tot het niveau van toestellen zoals de Samsung Galaxy S20. Google lijkt zijn toestellen ook als een echt flagship te beschouwen, dus verwacht zeker een prijs richting de 1000 euro.

Zowel de lancering als de prijs zijn een gok momenteel. Van zodra we meer concrete info hebben, passen we dit natuurlijk aan.

Google Pixel 5 lekken en nieuws

Het grootste Google Pixel 5 lek is eigenlijk van de Pixel 5 XL. Een hoogwaardige render (zie hieronder) met een mogelijk prototype van de smartphone is gelekt.

Zoals je kunt zien, is het ontwerp van de camera helemaal veranderd, maar de bron beweert dat dit slechts een van de drie mogelijke prototypes is. De andere twee opties zouden een "gewoon" vierkant camerablok hebben.

Een van de drie lenzen op de foto is blijkbaar een groothoeklens, wat nieuw zou zijn voor de Google Pixel-smartphones. De voorkant van de smartphone staat niet op deze foto's, maar zou naar verluidt gelijkaardig zijn aan de Google Pixel 4 met een dikke schermrand bovenaan voor de camera en bijbehorende sensoren.

NO FREAKIN' WAY @madebygoogle!!! 😂https://t.co/eT3VlWC4Hf#Google #Pixel5 #Pixel5XL by @frontpagetech @jon_prosser pic.twitter.com/eRSGIyijxeFebruary 14, 2020

We hebben ook gehoord dat Google Pixel 5 omgekeerd draadloos laden zou ondersteunen, volgens de Android 11-code die in een ontwikkelaarsbèta is gevonden. Hierdoor zou je andere apparaten, zoals draadloze oortjes, een smartwatch of een andere smartphone, kunnen opladen door ze op de Pixel 5 te leggen.

Die functie vereist heel wat stroom, dus we vragen ons af of Google iets gedaan heeft aan de kleine batterij. Dit was namelijk een van onze grootste minpunten bij de Google Pixel 4.

Google lijkt inderdaad in te zetten op batterijbesparing, want we hebben ook gehoord van een 'ultra-low-power mode' die zowel voor de Google Pixel 5 als de Pixel 4 zou zijn. Deze modus zal waarschijnlijk een heleboel functies van de telefoon uitschakelen, zoals locatietracking en automatische achtergrondsynchronisatie van apps, om de batterijduur zo lang mogelijk te maken.

Hou deze pagina zeker in de gaten voor meer lekken en nieuws over de Google Pixel 5, aangezien het momenteel nog erg vroeg is voor concrete info. De komende maanden (of zelfs weken) komt er waarschijnlijk meer schot in de zaak, aangezien de productie van de Google Pixel 5 prototypes blijft doorgaan.

Vorig jaar heeft Google zelfs vroegtijdig een afbeelding van de Google Pixel 4 onthuld, omdat er zodanig veel gelekte info verschenen was.

Wat we willen zien bij de Google Pixel 5

De Google Pixel 4 is zeker een goede opvolger, maar liet toch veel te wensen over op sommige vlakken (voornamelijk batterijduur). Er zijn bovendien nog functies die Google niet in zijn vlaggenschip heeft verwerkt en die de concurrrentie wel heeft. Dit is wat wij willen zien bij de Google Pixel 5:

1. Een grotere batterij

Krijgt de batterij een upgrade? (Image credit: Future)

Verreweg de grootste klacht over de vorige Google Pixel-smartphone was de korte batterijduur. Hoewel de capaciteit niet per se aangeeft hoe lang de batterij meegaat, is de 2.800mAh-batterij wel erg klein. Veel gebruikers zaten daarom met een lege batterij voor het einde van de dag.

De Google Pixel 4 XL deed het iets beter met zijn capaciteit van 3.700mAh, maar zelfs dat was niet genoeg voor meer dan een dag batterij. Als Google met de grote jongen wil spelen, moet een inhaalbeweging maken op batterijvlak.

2. Breng de vingerafdrukscanner terug

Niet iedereen houdt van Face Unlock. (Image credit: Future)

De Google Pixel 4 heeft geen vingerafdrukscanner aan de achterzijde zoals de Pixel 3 en heeft ook geen in-screen vingerafdrukscanner als tweede vorm van biometrie. Je moet daarom gezichtsherkenning gebruiken, maar daar is niet iedereen tevreden mee.

Sommigen vinden het misschien makkelijker te gebruiken, maar anderen vinden het dan weer vervelend om naar hun smartphone te staren tot hij ontgrendelt. In de Pixel 5 geven we de voorkeur aan zowel gezichtsherkenning als vingerafdrukscanner. Of die scanner nu op de achterkant of in het scherm zit, maakt ons zelfs niet uit. We vinden het gewoon makkelijker.

3. Voeg een groothoeklens toe aan de Pixel 5

Met twee lenzen schiet de Pixel 4 tekort tegenover de rest. (Image credit: Future)

Google, we komen op gebogen knie. We smeken. We smeken. Maak net als elk ander Android vlaggenschip in 2020 en geef ons een ultra-groothoeklens op de Google Pixel 5.

De toevoeging van een telelens was zeer welkom en gaf ons meer fotomogelijkheden, waaronder beter portretfoto's. De smartphone zou nog veel beter kunnen worden door de toevoeging van een groothoeklens.

4. Geef de Pixel 5 een microSD-kaartslot

Een minimale opslagcapaciteit van 64GB en een maximum van 128GB kan echt niet voor een vlaggenschip. Google moedigt gebruikers hiermee aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van cloudopslag, maar deze getallen horen niet bij een vlaggenschip. Lokale opslag blijft een must voor veel gebruikers. Een belangrijk aspect is dat die opslag altijd toegankelijk is, ook wanneer je geen internetverbinding hebt. Een microSD-kaartslot kan dit probleem deels oplossen, maar dat was niet aanwezig.

Eerlijk gezegd twijfelen we of een microSD-kaartslot deel zal uitmaken van de Google Pixel 5. Geen enkele Pixel-smartphone is tot nu toe uitgerust geweest met een kaartslot en we vrezen dat we het nooit zullen zien.

5. Een koptelefoonaansluiting

(Image credit: Future)

Hoewel Google bij de eerste Pixel-smartphone trots verkondigde dat het (in tegenstelling tot Apple) wél een koptelefoonpoort had, hebben de Google Pixel 3 en Google Pixel 4 die niet meer.

Net zoals bij het microSD-kaartslot, vrezen we dat we daadwerkelijk een koptelefoonaansluiting zullen terugzien. Eens een bedrijf kiest om de aansluiting weg te halen, zien we hem meestal nooit meer terug (de Sony Xperia 1 II is de enige uitzondering). Zo hebben de Samsung Galaxy Note 10, iPhone 11 en Huawei P30 Pro allemaal geen koptelefoonpoort meer en dat blijft jammer voor fans van koptelefoons met kabel.