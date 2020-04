Google Pixel 4a specs gelekt, onthullen een upgrade

De Google Pixel 4a wordt binnenkort gelanceerd, maar er zijn waarschijnlijk weinig verrassingen. Vrijwel de volledige set aan specs zijn namelijk gelekt, wat het beeld schept van een competente midranger en een die een verbetering is op bijna elke manier ten opzichte van de Google Pixel 3a.

Volgens 9to5Google heeft de Pixel 4a een 5.81-inch 1080 x 2340 OLED-scherm, wat het zowel langer maakt als een iets hogere resolutie geeft dan de Pixel 3a. De nieuwe telefoon zou ook beschikken over een punch-hole selfie camera, beter dan de grote bezel van zijn voorganger.

Wat betreft het vermogen heeft de Pixel 4a waarschijnlijk een midrange Snapdragon 730 chipset met 6GB aan RAM.

De batterij zou marginaal groter zijn met 3.080mAh (3000 mAh voor de 3a), en er zou tot aan 128GB aan opslag binnenin zitten (vergeleken met 64GB in de Pixel 3a). Je kunt ook 18W opladen verwachten, maar geen draadloos opladen.

Een ding dat misschien niet zo'n upgrade is, is de camera, aangezien de Pixel 4a waarschijnlijk een 12.2MP camera achteraan heeft en een 8MP camera vooraan, net als de Pixel 3a. De Pixel 4a zou beschikken over een 3.5mm koptelefoon ingang, en is beschikbaar in de kleuren 'Just Black' en 'Barely Blue' tinten en zou rond de 399 dollar kosten.

Dat is dezelfde prijs in de VS als de Pixel 3a, wat erop wijst dat de prijzen overal hetzelfde zijn. We nemen dit allemaal wel met een korrel zout, maar 9to5Google lijkt zeker te zijn van hun bronnen.

Google Pixel 4a is On It's Way... pic.twitter.com/rJclXg1YqoApril 9, 2020

En dat is niet het enige lek van de nieuwe Pixel 4a. Ook beelden van de verkoopdozen van de telefoon zijn verspreid, zoals je hierboven kunt zien.

De beelden van de telefoon op deze dozen zijn vergelijkbaar met de beelden die we eerder zagen, met één kleur over de hele achterkant (beter dan de twee tinten bij de andere Pixels), en een vierkant camerablok.

Het belangrijkste wat de dozen laten zien is dat de Pixel 4a binnenkort gelanceerd kan worden. Aangezien Google waarschijnlijk niet ver van tevoren, voor de lancering, begint met het verschepen van de verkoopdozen.

Via TalkAndroid