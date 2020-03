Google pauzeert tijdelijk Chrome-updates

Aangezien mensen over de hele wereld nu vanuit huis werken als gevolg van de aanhoudende coronavirusuitbraak, heeft Google besloten geen nieuwe functies toe te voegen aan zowel Chrome als Chrome OS om de software zo soepel mogelijk te laten draaien.

In een tweet legde het ontwikkelingsteam van Chrome uit dat het de komende releases van Chrome en Chrome OS zal pauzeren:

"Vanwege aangepaste werkschema's onderbreken we komende releases van Chrome & Chrome OS. Ons doel is om ervoor te zorgen dat ze stabiel, veilig en betrouwbaar blijven voor iedereen die ervan afhankelijk is. We geven prioriteit aan updates met betrekking tot de beveiliging, die in Chrome 80 zullen worden opgenomen. Blijf op de hoogte."

Hoewel updates vaak nuttige nieuwe functies met zich meebrengen, kunnen ze ook nieuwe bugs in de software introduceren. Daarom is de beslissing van Google om Chrome en Chrome OS-updates te pauzeren heel logisch.

Stel je voor dat iedereen die vanop afstand werkt, Chrome niet zou kunnen gebruiken om zijn werk te doen als gevolg van een bug in een update, dan zou er online een chaos ontstaan en zou de productiviteit langzaam tot stilstand komen.

Het ontwikkelingsteam van Chrome maakte ook duidelijk dat het moeilijk is om een evenwicht te vinden tussen de stabiliteit van de browser en de nieuwe functies, terwijl de medewerkers zo gedecentraliseerd zijn.

Vanaf nu weten we niet wanneer Chrome of Chrome OS weer updates gaat ontvangen, maar in deze moeilijke tijden is het beter om software te hebben die werkt zoals verwacht, dan een browser met nieuwe functies en potentiële bugs.

Via The Verge