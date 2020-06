Goedkope game deals: de beste game promo's voor Nintendo Switch, PS4, en Xbox One in juni 2020

We hebben de beste goedkope games verzameld, zodat jij minder tijd hoeft te besteden aan winkelen en meer tijd kunt besteden aan gamen. Nu de PS5 en Xbox Series X aan de horizon verschijnen, zien we een aantal bijzonder goedkope games op de plank liggen, waardoor dit het perfecte moment is om je slag te slaan. Of als je net een goedkope console hebt gekocht, dan wil je nu al de goedkope PS4-games, Xbox One-games en Nintendo Switch-games in je collectie hebben.

Er zijn nu enkele toppers beschikbaar voor verrassende prijskaartjes, waaronder games als Star Wars Jedi: Fallen Order, Rage 2, Gears 5 en The Outer Worlds.

Nu de nieuwe consoles eraan komen, zien we nog meer aanbiedingen zodat mensen toch de huidige generatie nog in huis halen samen met een ruim aanbod aan games. Goedkope Xbox One-games en goedkopere PS4-games zijn alomtegenwoordig vandaag de dag. Plus, er zijn tal van goedkope Nintendo Switch games te vinden als je weet waar je moet kijken en gelukkig doet onze prijsvergelijker dat ook!

Welk genre je ook zoekt, we hebben Nintendo Switch, PS4 en Xbox One deals gevonden voor de beste games van het moment.

Info over CDKeys

Enkele van de onderstaande goedkope games zijn voor een uitstekende prijs verkrijgbaar bij CDKeys, een retailer die gespecialiseerd is in digitale codes voor games. Als je niet zeker bent over het gebruik van CDKeys, verzekeren wij je ervan dat het proces eenvoudig is en dat de retailer een score van 4,5/5 op Trust Pilot heeft. Koop een game naar keuze via PayPal en je ontvangt een e-mail met een code die je op je pc/console kunt inwisselen, waarna de game wordt gedownload.

Goedkope games voor Nintendo Switch

Een populair Nintendo Switch game zakt niet vaak in prijs, aangezien de grootste titels afkomstig zijn van Nintendo zelf. Er zijn echter goedkope Nintendo Switch games en we hebben de nieuwste prijzen vergeleken om de beste deals te vinden. Na drie jaar barst de Nintendo Switch gamescatalogus van personaliteit en karakter. Hieronder vind je de deals op de beste games van het moment.

Goedkope games voor de PS4

De goedkope PS4-promor's tonen de laagste prijzen op een reeks exclusieve PS4-titels, en er is keuze genoeg. De PS4 is gastheer van een enorme catalogus aan ongelooflijke exclusieve titels. Aangezien alle ogen gericht zijn op de lancering van de PS5, zijn er enorm veel PS4-games die van kortingen genieten. Alles van The Last of Us: Remastered tot Death Stranding is op dit moment goedkoper. Hoe ouder de game, hoe goedkoper hij is.

Goedkope games voor Xbox One

Terwijl de Xbox One vanaf zijn lancering tekortschoot in zijn exclusieve line-up, zijn er wel enkele memorabele games verschenen in de belangrijkste franchises. Halo, Gears of War en Forza stonden allemaal in de schijnwerpers deze generatie en je vindt ze nu tussen de goedkope Xbox One-games. We zetten hier de beste prijzen op een rijtje, zodat je je Xbox One-games goedkoper dan ooit kunt vinden.