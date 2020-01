PS5 releasedatum, specs, nieuws en geruchten over Sony's PlayStation 5

De nieuwe PlayStation console komt er definitief aan. Dankzij Mark Cerny, de hoofdontwerper van de nieuwe generatie consoles van Sony, konden we in 2019 al bevestigen dat de Japanse fabrikant bezig is hiermee. In 2020 lijkt het dan echt te gebeuren: de PlayStation 5 gaat (als alles goed gaat) dit jaar het levenslicht zien.

Nu we het einde naderen van de productiecyclus van de PS4-consoles (zowel de PS4 Slim en de PS4 Pro ), beginnen we meer zicht te krijgen op wat de volgende console van Sony precies voor ons in petto heeft, hoewel we graag nog veel meer zouden willen weten. Wanneer zal de console exact verschijnen? Hoeveel gaat de console kosten? En gaan de uitgelekte berichten ook wel over het eigenlijke product?

Het is nog te vroeg voor een definitief antwoord op de meeste vragen, maar Sony heeft de afgelopen maanden al de nodige kleine nieuwtjes met ons gedeeld. Denk aan de releasedatum (ongeveer), het logo, de naam en enkele details over de features. Hoe dan ook is er genoeg wat we nog niet weten over het nieuwe paradepaardje van de Japanse fabrikant.

Waarschijnlijk dat we ons tot aan de release voor een groot deel moeten baseren op geruchten, maar ook geruchten zijn leuk en daarom hebben we alles bij elkaar gezet wat we weten en niet weten over de nieuwe console van Sony.

PS5-games: alle bevestigde en verwachte games voor de PS5

Nu 2020 in volle gang is, verwachten we steeds meer info te krijgen over de opvolger van de PlayStation 4. Alsof er vanuit de fans nog niet genoeg druk uitgeoefend wordt, zet Microsoft Sony ook (indirect) onder druk door zelf al de Xbox Series X te tonen.

Hieronder vind je alle informatie terug wat we tot dusver weten over de PlayStation 5. Naarmate er nieuwe info lekt, zullen we deze lijst aanpassen.

PS5: Belangrijkste zaken

Wat is het? De Sony PS5 is de volgende generatie PlayStation-console en vervangt de PS4 Slim en PS4 Pro.

De Sony PS5 is de volgende generatie PlayStation-console en vervangt de PS4 Slim en PS4 Pro. Wanneer verschijnt ze? 'Holiday 2020', wat betekent: tussen oktober en december 2020.

'Holiday 2020', wat betekent: tussen oktober en december 2020. Wat kan ik erop spelen? Slechts enkele titels zijn bevestigd, maar we verwachten veel van de Sony franchises, evenals exclusieve titels als Ghosts of Tsushima.

Slechts enkele titels zijn bevestigd, maar we verwachten veel van de Sony franchises, evenals exclusieve titels als Ghosts of Tsushima. Heeft de PS5 ook VR? Zeker weten. De console van de nieuwe generatie zal compatibel zijn met de de huidige PSVR hardware.

Zeker weten. De console van de nieuwe generatie zal compatibel zijn met de de huidige PSVR hardware. Wat gaat de PS5 kosten? De prijzen van de PS4 en PS4 Pro lagen bij de introductie op €355, maar we denken dat de PS5 iets duurder zal zijn.

De prijzen van de PS4 en PS4 Pro lagen bij de introductie op €355, maar we denken dat de PS5 iets duurder zal zijn. Kan ik PS4 games op de PS5 spelen? Sony meldt dat we veel mogen verwachten wat betreft backwards compatibility, ondanks dat Microsoft hier doorgaans beter in is.

PS5 releasedatum

Sony heeft officieel bevestigd dat de PS5 'Holiday 2020' verschijnt. Met deze term doelt Sony op de Amerikaanse vakantieperiode aan het einde van het jaar. De PS5 mag je dus verwachten tussen oktober en december 2020. Er zijn leaks die het aandurven om een specifieke datum te benoemen. Een daarvan is 20 november 2020, maar hier is nog geen bevestiging van.

De Xbox Series X wordt verwacht in dezelfde periode. Door redelijk gelijktijdig de consoles te lanceren, komt de console-oorlog lekker op gang. Game on.

PS5 prijs

Sony heeft officieel nog niets over de prijs van de PlayStation 5 gemeld, waardoor we niet met zekerheid kunnen zeggen wat de console gaat kosten. Er zijn geruchten dat het apparaat in Noord-Amerika 499 dollar gaat kosten ten tijde van de lancering.

Uiteraard moeten we niet alle nieuwtjes meteen voor waar aannemen, maar we zouden dit prijspunt erg geschikt vinden voor een nieuwe consolegeneratie. Het is slechts 100 euro/dollar meer dan de prijs waarvoor de PlayStation 4 (Pro) voor over de toonbank ging, terwijl je met de PS5 veel krachtigere hardware in huis haalt.

Er zijn ook minder betrouwbare geruchten op het internet te vinden die wijzen op een adviesprijs van rond de 900 dollar, maar Sony heeft een dergelijke adviesprijs al ontkracht.

We verwachten dat de consoleprijs redelijk overeenkomt met de hardwareprijs die je ervoor zou moeten betalen wanneer het in een PC zou zitten. Het is tevens de verwachting dat Microsoft ongeveer op eenzelfde prijspunt zal gaan zitten als Sony; voorgaande consoles van Microsoft waren steevast duurder dan die van Sony, wat zeker heel wat klanten heeft weggejaagd.

PS5, de bevestigde specificaties: wat we zeker weten

Ghost of Tsushima (bron afbeelding: SuckerPunch)

Op maat gemaakte 8-core AMD chipset (gebaseerd op de derde generatie Ryzen architectuur met Navi GPU)

SSD-opslagsysteem

Backwards compatibility met PS4 games en PSVR hardware

3D audio

8K TV-ondersteuning

Een exclusieve 8-core chipset van AMD, die is gebaseerd op de derde generatie Ryzen architectuur, met een GPU die gebruik maakt van het beste dat de Radeon Navi GPU familie te bieden heeft; een op maat gemaakt SSD geheugensysteem; 3D audio; compatibiliteit met PS4 spellen en PSVR hardware; 8K TV ondersteuning. Dit is onthuld door Mark Cerny, de grote man bij PlayStation. Hij was ook de drijvende kracht achter het ontwerp van de PS4 en is nu verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie van de spelcomputer.

Hoe de console er uiteindelijk uit zal zien is nog een raadsel, maar wat er in zal zitten begint duidelijker te worden en het ziet er veelbelovend uit. AMD combineert CPU en GPU en biedt daarmee de hele kracht van ray tracing, een geavanceerde belichtingstechniek die de grafische effecten van de spellen naar een nieuw niveau kan tillen. Het is een techniek die Hollywood gebruikt voor dure CGI films. En dit geeft een idee van wat je kunt verwachten van het volgende niveau van natuurgetrouwe weergave.

Met 8K TV-ondersteuning worden structuren groter en gedetailleerder weergegeven. De aankondiging van een exclusieve SSD drive is bemoedigend, want een grotere complexiteit bij de spellen hoeft niet te betekenen dat het langer duurt om ze te laden. Verwacht wordt dat de nieuwe SSD 19 keer sneller is dan de traditionele SSD geheugensystemen.

Volgens Cerny zal ook de geluidskwaliteit van de PS5 een nieuwe 'gouden norm' bereiken dankzij de nieuwe audiosystemen die een immersief geluid zullen leveren, vooral wanneer je headsets gebruikt. De details zijn nog niet bekend, maar je mag iets verwachten dat in de buurt komt van een Dolby Atmos set-up.

Death Stranding (bron afbeelding: Kojima Productions)

De volgende generatie van de Sony PS5 biedt ook betere prestaties tijdens cloud gaming en een 'drastisch verbeterde grafische weergave'.

Dit heeft de onderneming zelf laten weten toen ze een voorproefje gaven tijdens een presentatie van de ondernemingsstrategie.

In een verklaring in aansluiting op de presentatie liet Sony weten dat de 'twee trefwoorden voor de toekomstige ontwikkeling van het PlayStation 'immersief' en 'naadloos' zullen zijn', met een 'immersieve' ervaring 'die te danken is aan een drastische verbetering van de grafische snelheid door een verder verbeterde rekensnelheid en een afgestemde en ultra-snelle breedband SSD'.

Het bedrijf onderstreepte ook het belang van de plannen voor cloud gaming met Playstation Now, maar verrassend genoeg waren zij terughoudend over de weinig gebruikte Remote Play functie. Volgens hun zeggen zou de 'ontwikkeling' ervan in de toekomst een 'naadloze gaming ervaring bieden, waar dan ook, wanneer dan ook'.

Remote Play is al beschikbaar als onderdeel van het PS4 geheel, zodat je een game rechtstreeks van de console naar een computer, smartphone tablet of PS Vita handheld kunt streamen. Maar volgens Sony zullen ze 'de nieuwste computer-, streaming-, cloud- en 5G-technologie' inzetten om dit te realiseren en de prestaties van het PlayStation Now te verbeteren.

Sony toonde ook een demo-versie van het exclusieve SSD-geheugensysteem dat zij in het nieuwe apparaat zullen toepassen om nog een keer te benadrukken dat zij uitgaan van supersnelle laadtijden om de spelervaring te verbeteren.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation

Het bleek dezelfde demo te zijn die Mark Cerny, de ontwikkelaar van de hardware voor PlayStation heeft onthuld in april. Sony liet toen weten dat de toegepaste SSD 19 keer sneller is dan het standaard opslagapparaat.

Op de bijeenkomst vielen twee belangrijke stukjes van de PS5 puzzel op hun plaats. Het eerste was dat de console van de nieuwe generatie gebruik zal maken van de derde generatie 8-core AMD Ryzen CPU met 7 nanometer Zen 2 micro-architectuur, in combinatie met een speciaal aangepaste Radeon Navi GPU die geschikt is voor ray tracing. Het tweede stukje van de puzzel was de onverwachte aankondiging van samenwerking met Microsoft om de cloud infrastructuur van PlayStation Now te versterken.

Sony bevestigde ook dat je online kunt spelen met PS4 spelers dankzij de 'ongelofelijk grote compatibiliteit met lagere versies' van de PS5.

Maar Sony laat niets los over andere plannen die er bestaan voor de PS5. Zo is de lanceringsdatum van het PlayStation 5 nog geheim. Lancering in 2019 is (nu wel heel duidelijk) uitgesloten, maar de datum zal bekend worden gemaakt in de komende maanden. Dit heeft Shawn Layden, president-directeur en CEO van Sony Interactive Entertainment, gezegd in een interview met Golem.de. Bovendien heeft Kenichiro Yoshida, president-directeur van Sony, eerder al in een interview met de Financial Times verklaard dat het bedrijf al vier jaar werkt aan een nieuwe generatie PlayStations.

Uncharted 4: A Thief's End (bron afbeelding: Naughty Dog)

In mei 2019 heeft John Kodera, CEO van Sony Interactive, tegenover het Wall Street Journal onthuld dat het PlayStation 5 zeker niet vóór 2021 zou worden gelanceerd. Dit lijkt nu een aannemelijk tijdstip en daarmee wordt een artikel van Ace Securities ontkracht waarin werd beweerd dat de PS5 al voor de Kerst 2019 zou verschijnen, nog vóór de Xbox Two.

Een van deze geruchten is dat de PS5 compatibel zou zijn met de PS4, PS3, PS2, en de oorspronkelijke PlayStation . Dit betekent dat de spelbibliotheken terug zouden reiken tot de gouden tijd van de tweede helft van de jaren '90. Het deel van het gerucht dat over de PS4 gaat, is nu bevestigd. Hetzelfde geldt voor de PSVR ondersteuning. Sony heeft ook bevestigd dat spelers met de PS5 online kunnen spelen met spelers die de PS4 gebruiken dankzij deze compatibiliteit met oudere versies. Hoe het zit met de rest van de oudere inhoud van de catalogus van Sony valt nog te bezien.

PS5 design

(Image credit: Lets Go Digital)

We hebben nog geen 'officiële' afbeeldingen van de PlayStation 5 gezien op dit moment, maar er zijn wel al de nodige geruchten die wijzen op een radicaal gewijzigd design ten opzichte van zijn voorganger.

De render hierboven is afkomstig van Let's Go Digital en baseert zich op een shot ontvangen door Zone of Tech. In de foto zou een echt werkende PS5 te zien zijn in een verder onbekende ruimte. Althans, een ontwikkelaarskit van de PlayStation 5.

Mocht de afbeelding kloppen, dan zou dit overeenkomen met eerdere geruchten en renders over het design van de PlayStation 5. Met name de ongebruikelijke V-vorm valt erg op, evenals het flinke aantal ventilatiegaten.

De afbeelding toont ons verder enkele belangrijke eigenschappen van de console. Zo is er een rij aan knoppen aanwezig: On/Standby, Reset, Eject, System Initialisation en Network Initialisation. Al deze toetsen vinden we aan de linkerzijde. Verder zijn er diverse statuslampjes te zien, genummerd van '0' tot '7'. Het gaat hier waarschijnlijk om het aantal werkende CPU-cores, maar het kan ook gaan over het aantal verbonden controllers.

Aan de rechterzijde vinden we maar liefst 5 USB-poorten terug (één USB 2.0 en vijf USB 3.0 poorten, waarvan de laatste verborgen wordt door een kabel), evenals één USB-B poort. Een kleine cirkel aan de bovenzijde kan zomaar eens duiden op een ingebouwde camera.

Er zijn rubberen voetjes geplaatst op de bovenkant van de console. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de console ook in verticale houding kan werken.

We hebben diverse afbeeldingen gezien van de gelekte PS5 ontwikkelaarskit, en elke leak toont min of meer hetzelfde design. In plaats van aan te nemen dat het gelekte ontwerp ook echt de PlayStation 5 gaat worden, raden we aan om dat niet te doen; voorgaande ontwikkelaarskits van de originele PlayStation tot en met de PlayStation 4 leken totaal niet op hun commerciële versie.

(Image credit: TechRadar)

Hoewel we nog niet exact weten wat het uiteindelijke ontwerp van de PS5 gaat worden, heeft de Japanse fabrikant wel het officiële logo uit de doeken gedaan op CES 2020. Het is in essentie hetzelfde logo als de PS4, maar de '4' is logischerwijs ingeruild voor een '5'.

Sony PlayStation topman Jim Ryan had op het evenement nog het volgende te melden: "Er is genoeg informatie om te delen over de PS5 in de komende maanden. We kijken ernaar uit om meer details te delen, inclusief de content die het platform en de toekomst van gaming gaat laten zien."

PS5 controller

(Image credit: Japanese Patent Office/Sony)

De PS5 komt op de markt met zijn eigen controller, zo laat Sony weten. De PS5 controller (we weten de officiële naam nog niet) wordt geleverd met haptische feedback. Deze technologie moet de trilmotor van de DualShock 4 gaan vervangen, met als doel een verbeterde feedback voor een betere spelervaring.

De PS5 controller komt ook met adaptieve triggers. Sony meldt dat deze knoppen ingebouwd zijn in de standaard triggerknoppen (L2/R2). Dankzij deze extra toetsen hebben ontwikkelaars de keuze om de weerstand van de triggers te programmeren om acties meer accuraat te simuleren.

In een interview met Business Insider Japan (vertaald door Gematsu), vertelde SIE CEO Jim Ryan het volgende:

"3D audio en de haptische feedbackondersteuning van de controller zijn ook dingen die, wanneer je ze test, jou versteld doen staan hoe groot de verandering is. Alleen al het spelen van de racegame Gran Turismo Sport met een PlayStation 5 controller is een compleet andere ervaring. Hoewel de huidige controllers goed werken met de game, is er eigenlijk geen weg meer terug wanneer je deze gedetailleerde feedback en adaptieve triggers gewend bent."

Is dat nog niet genoeg vernieuwing voor je? Een patent hint ernaar dat er nieuwe terug-toetsen aanwezig zijn op de PS5 DualShock controller. Wellicht vergelijkbaar met het accessoire dat Sony zelf heeft gelanceerd voor haar bestaande DualShock 4.

Hoe de controller eruit gaat zien? Dat is vooralsnog een raadsel. Sony zelf heeft nog niets naar buiten gebracht hierover, al gaan er wel geruchten en leaks rond op het internet. Nemen we die voor waar aan, dan lijkt het erop dat de opvolger van de DualShock 4 qua design niet veel anders gaat doen.

De potentiële PS5 controller lijkt iets grover gebouwd te zijn. Ook is er naar verluidt een microfoon ingebouwd, zijn de triggers groter, is er geen lichtbalk aanwezig en zijn de sticks aan de voorzijde kleiner gemaakt. De micro-USB poort is vervangen door een USB-C poort, en deze bevindt zich aan de bovenzijde van de controller.

Het gebrek aan een lichtbalk maakt ons wel nieuwsgierig naar hoe de PS5 de controller gaat tracken voor PSVR en PS Camera-games.

De stereoheadsetpoort en extensiepoort onderaan lijken vervangen te zijn door twee grotere circulaire poorten. Deze zullen nog altijd werken met headsets denken we, maar de twee poorten zouden onder meer audio en microfoon van elkaar kunnen scheiden om compatibiliteit met headsets te verbeteren.

Welke games mogen we verwachten op de PS5?

(Image credit: Naughty Dog)

De PS5 ondersteunt de volledige bibliotheek voor de PS4, inclusief PSVR games. Maar er worden nu games ontwikkeld speciaal voor de nieuwe generatie PlayStation 5 console en de extra power die waarschijnlijk beschikbaar zal zijn.

We hebben al het CD Projekt Red gezien, dat is ontwikkeld voor deze en de volgende generatie. Er doen geruchten de ronde dat er al ontwikkelingskits in omloop zijn. Wij denken dat Cyberpunk 2077 een van de eerste titels voor de PS5 zal zijn. Een betekenisvolle blik van Cerny tijdens het interview met Wired duidde erop dat Death Stranding van Hideo Kojima ook een generatie-overbruggende titel kan zijn.

Ook titels van derde partijen zitten in de pijplijn. Denk aan Gearbox' nieuwe Godfall, wat een PS5-exclusive moet worden en gemaakt wordt door Bluepoint Sutdios. Ubisoft heeft verder bevestigd dat Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine, en Gods and Monsters allemaal verschijnen op zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5.

Ook EA heeft al laten weten dat Battlefield 6 in de maak is, en dat het zal verschijnen op de volgende generatie consoles - en daar valt ook de PS5 onder.

Er is nog altijd niet 100 procent duidelijkheid over de titels die tegelijkertijd verschijnen met de PlayStation 5.

Sony zelf liet al in een reactie weten dat het op de PlayStation 5 serieuze AAA titels prefereert boven indiegames, om zo de serieuze gamers over te halen.

PlayStation 5 Pro?

(Image credit: Shutterstock)

Een gerucht is opgedoken waarin vermeld wordt dat Sony meteen bij de release van de PlayStation 5 ook een PlayStation 5 Pro wil onthullen.

Het gerucht is gespot door Wccftech, en de claim komt van Japanse gamejournalist Zenji Nishikawa. Hij meldt in een video op zijn YouTube-kanaal dat er een PlayStation 5 Pro in de maak is. De Japanner heeft de afgelopen jaren heel wat krediet opgebouwd; hij was voorheen ook accuraat met het voorspellen van de PS4 Pro en Nintendo Switch Lite.

Volgens Nishikawa zal de PS5 Pro ongeveer 100 tot 150 dollar meer kosten dan de instapversie van de PS5. Sony gaat deze strategie naar verluidt hanteren, omdat het heeft opgemerkt dat er een markt is voor consumenten die een high-end model willen hebben om meteen het beste van het beste in huis te kunnen hebben.