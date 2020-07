Apple zou werken aan nieuwe zoomlens om te concurreren met Samsung en Huawei

Terwijl Huawei en Samsung telefotografie hebben gedomineerd met smartphones met periscooplenzen die tot 5x optische zoom kunnen halen, ligt Apple misschien niet zo ver achter als we dachten: iPhones kunnen hun eigen periscooplenzen krijgen... maar pas in 2022.

Met andere woorden, verwacht niet dat de iPhone 12 een periscoopzoom heeft (het telescoopsysteem dat de lenzen langs de lengte van een smartphone stapelt en deze met behulp van een spiegel naar de achterkant uitsteekt). Maar de volgende iPhone krijgt een fotografie-upgrade in de vorm van autofocusverbeteringen, volgens een rapport gespot door 9to5Mac.

Apple heeft contracten afgesloten met meerdere lensleveranciers om zijn supply chain te diversifiëren, beweert Kuo in het rapport: de autofocus van de iPhone 12 zal gebruik maken van een nieuwe bal-gebaseerde voice coil motor van de Koreaanse lensleverancier Semco, die ook periscooplenzen zal leveren voor de iPhones van 2022. Het bedrijf zal in 2021 6P- (of 'six-element') en 7P-lensopstellingen produceren voor Apple-toestellen, volgens AppleInsider.

De Chinese lenzenleverancier Sunny Optical sluit zich ook aan bij de supply chain om onderdelen voor de iPhones van volgend jaar te leveren en Kuo verwacht dat ze ook 5P-lenzen voor iPads en bepaalde Mac-lenzen zullen voorzien.

Dit zijn de beste camerasmartphones

Dit zijn de beste iPhones

Apple is er laat bij, maar maakt dat uit?

Apple is nooit gehaast geweest om de eerste te zijn met nieuwe technologie en dat is ook zo nu meer smartphones gebruikmaken van periscooptelefotolenzen. De Huawei P30 Pro van 2019 was de eerste reguliere smartphone met zo'n lens met een (nog steeds) indrukwekkende 5x optische zoom.

Zijn opvolger, de Huawei P40 Pro, heeft er ook een, maar zijn nog duurdere broer, de Huawei P40 Pro Plus, heeft een periscooplens die tot 10x optische zoom kan halen. De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft daarnaast een periscooplens met 5x optische zoom en de aankomende Samsung Galaxy Note 20 Plus zou dezelfde lens krijgen.

Tegen 2022 kan de periscooplens op nog meer toestellen beschikbaar zijn tegen een lagere prijs. Maar hoe lang Apple er ook over doet om nieuwigheden in de iPhone te verwerken (zoals de broodnodige groothoeklens in de iPhone 11), iOS-gebruikers zijn gewoon blij om te krijgen wat Android-gebruikers al jaren hebben.

Via SkyNews