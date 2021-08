Fitbit Charge 5: nieuws, geruchten en wat we willen zien

De Fitbit Charge 5 is nog niet uit de doeken, maar we kunnen wel al enkele voorspellingen maken omtrent de release, alsook de features die we kunnen verwachten.

De Fitbit Charge-serie zit tussen de Inspire- en Versa-series qua grootte en features. De Charge kent een slank profiel en strak rechthoekig display, gecombineerd met een indrukwekkende lading features voor zo een klein apparaat.

De Fitbit Charge 4 was een van de eerste Fitbits met een ingebouwde GPS (net als de Fitbit Ionic). De Charge 4 bleek een waardig alternatief te zijn voor alle grove en onhandige fitness trackers. Hij is tevens verrassend betaalbaar, en het is dan ook niet vreemd dat de Charge hoog in onze lijst van beste fitness trackers staat.

Het wordt lastig voor de Charge 5 om het beter te doen dan zijn voorganger. Met de juiste upgrades zou dat echter moeten lukken. Hieronder vind je alle belangrijke nieuwtjes en geruchten rondom de te verschijnen fitness tracker, alsook ons eigen wensenlijstje.

Tot de kern

Wat is het? Een lichtgewicht GPS fitness tracker

Een lichtgewicht GPS fitness tracker Wanneer verschijnt het? Mogelijk oktober 2021

Mogelijk oktober 2021 Wat gaat het kosten? Ongeveer 150 euro

Fitbit Charge 5 releasedatum en prijs

Voorheen zat Fitbit op een tweejaarlijkse cyclus met de Charge-serie. De Fitbit Charge 4 verscheen in april 2020. Mocht de fabrikant eenzelfde patroon volgen, dan zien we de Charge 5 pas in april 2022. Een recent ingediend FCC-document suggereert dat de nieuwe Fitbit mogelijk al in oktober 2021 verschijnt. In het document zien we een nieuwe 'draadloze activity tracker', met afbeeldingen en een gebruikershandleiding die geheim moet blijven tot en met 18 oktober.

We sluiten zelfs niet uit dat de Charge 5 nog eerder verschijnt, aangezien afbeeldingen medio augustus waarschijnlijk al het nieuwe toestel laten zien.

We verwachten dat de Charge 5 rond de 149 euro gaat kosten, net als de Charge 4. Fitbit maakt er een gewoonte van om voor elk model min of meer elk jaar dezelfde prijs aan te houden.

Er bestaat echter een kans dat Fitbit wil differentiëren tussen de Charge 5 en de recent uitgebrachte Fitbit Luxe, welke ook een adviesprijs kent van 149 euro. Het is lastig om te zeggen of men met de Charge 5 onder of juist boven de prijs van de Luxe gaat zitten.

Fitbit Charge 5 nieuws en geruchten

Er was weinig tot geen nieuws over de Fitbit Charge tot juli 2021, toen 9to5Google een afbeelding plaatste van een nieuw Fitbit-toestel met de codenaam 'Morgan'. Er is geen garantie dat het hier gaat om de Charge 5 (9to5Google verklapt verder niets). Indien de afbeelding wel overeenkomt met de Charge, dan is het onze eerste blik op het minimalistische design ervan.

Here's the Fitbit 'Morgan,' a possible Charge 5 with color display and new design https://t.co/YJhqs4GRku by @technacity pic.twitter.com/5I34sLsnGEJuly 26, 2021 See more

TechRadar zocht contact op met Fitbit voor commentaar, maar het bedrijf heeft een geschiedenis wat betreft het niet reageren op leaks, zelfs niet toen het design van de Fitbit Luxe een paar dagen voor de geplande release uitlekte.

De afbeelding van 'Morgan' toont een apparaat met een kleurenscherm (iets wat afwezig is bij de Charge 4), maar verder valt er niet veel te vertellen over de features van het apparaat. We kunnen wel op basis van enige voorkennis al inschattingen maken van wat er aanwezig zal zijn, te beginnen met een ingebouwde GPS. Dit is dé feature van de Charge 4, en het is niet meer dan logisch dat de Charge 5 ook hierover beschikt.

Fitbit Charge 5 pic.twitter.com/hFyu3GUhiLAugust 14, 2021 See more

We hebben sindsdien een iets beter uitziende render gespot van de Fitbit Charge 5. De info is afkomstig van een betrouwbare bron, en je vindt de info in de tweet hierboven. Er wordt gehint op drie bandjes en een kleurenscherm.

Zou de datum van 23 oktober op het display een aanwijzing kunnen zijn over de releaseadtum? Aangezien het dit jaar op een zaterdag valt, denken we waarschijnlijk van niet, maar je weet maar nooit.

Hier is wat we nog meer graag zouden zien in het nieuwe toestel...

Smooth lines

Het design van de Fitbit Charge-serie is door de jaren heen veranderd, en we verwachten dat de Charge 5 dezelfde 'Biologic Industrial Design Language' als de Sense, Versa 3, Inspire 2 en Luxe. Deze marketingterm houdt in: gelikte, afgeronde hoeken, zachtere siliconen, en subtiele hinten van zwart, zand en koraal qua kleuren.

Er was een speciale editie van de Fitbit Charge 4 die werd geleverd met een geweven stoffen band in aanvulling op de standaard siliconen versie. Fitbit lijkt echter af te stappen van dit concept en zich te richten op metaal en leer voor zijn premium bandjes. Geen van beide is een geweldige keuze voor het sporten, dus de Charge 5 zou het gewoon bij silicoon kunnen houden.

We verwachten niet dat de Fitbit Charge 4 een op juwelen geïnspireerde armband zal hebben, maar waarschijnlijk zal hij dezelfde vloeiende rondingen en zachte kleuren hebben als de onlangs gelanceerde Fitbit Luxe. (Image credit: WinFuture / Fitbit)

Wat we niet verwachten (maar we kunnen het mis hebben) is een op juwelen geïnspireerde schakelarmband, zoals die van de speciale editie van de Fitbit Luxe. De speciale goudkleurige roestvrijstalen band is een van de opvallende kenmerken van de Luxe. We verwachten niet dat Fitbit de aantrekkingskracht ervan wil afzwakken door het te introduceren in zijn hele reeks fitness trackers.

Een kleurendisplay in hoge resolutie

De Fitbit Luxe toont aan dat de fabrikant in staat is om een zeer compact en kleurrijk AMOLED-display te maken. We zien dit maar wat graag terug in de Fitbit Charge 5.

Hoewel het een verstandige keuze was die hielp de batterijduur te verlengen, ziet het zwart-witte scherm van de Fitbit Charge 4 er gedateerd uit. Zeker als de Xiaomi Mi Smart Band 5 er een heeft, die ook nog eens goedkoper is dan de Charge 4.

Een scherm met een hogere resolutie zou ook een voordeel zijn. We verwachten niet dat een scherm van deze grootte nuttig is voor het in kaart brengen van de kaart, maar meer pixels per inch zou betekenen dat we meer tekst op het scherm kunnen zien voor smartphone meldingen en statistieken. Als een toestel zo klein is, is dat echt belangrijk.

De Huawei Band 3 Pro heeft een helder kleurenscherm; we zien graag een soortgelijk scherm op de Fitbit Charge 5. (Image credit: Huawei)

EDA stressmonitor

De functie waarin de Sense uitblinkt is het monitoren van stress, wat wordt gemeten door de reacties van elektrodermale activiteiten (EDA) die worden veroorzaakt door de geleidbaarheid van je huid. De meeste fitness trackers die beweren stress te meten, doen dat door de hartslagvariabiliteit te monitoren (en de Charge 4 kan dit ook). EDA is echter een nieuw hulpmiddel, en een waarmee de Fitbit Charge 5 zich echt zou onderscheiden van zijn rivalen.

Stressmanagement is een belangrijk onderdeel van het algehele welzijn, en met de Fitbit-app kun je al een stemmingsdagboek bijhouden. EDA zou dus een prima toevoeging zijn.

De Fitbit Sense gebruikt een EDA-sensor, en we hopen dat de Charge 5 dit voorbeeld volgt. (Image credit: Fitbit)

Guided breathing sessions

De Fitbit Charge 4 kan je ademsnelheid meten, en je kunt deze data terugvinden in de Fitbit-app op je smartphone, maar waarom zou het daar moeten stoppen?

Een van de features die we het meest waarderen op moderne fitness trackers is de toevoeging van begeleide ademhalingssessies. Deze sessies helpen jou om een minuut of twee voor jezelf te nemen tijdens een stressvolle situatie om stil te zitten en op je ademhaling te letten. Zo zakt ook je hartslag. Het zou in principe naadloos kunnen werken met de EDA-scan.

De Fitbit Luxe en Inspire 2 hebben allebei deze begeleide ademhalingssessies voorgeprogrammeerd in de software. Het zou ons niets verbazen als dit ook het geval is bij de Charge 5.

Een ECG-sensor

Een elektrocardiogram-monitor (ECG) zou een goede toevoeging zijn aan de Fitbit Charge 5. Het is een zeer handig hulpmiddel die mensen kan helpen een vroegtijdige waarschuwing te krijgen voor boezemfibrilleren, wat het beginpunt kan betekenen voor een bezoekje aan een arts.

De Apple Watch 6 maakt gebruik van een ECG-functie, en we zien deze graag terug in de Fitbit Charge 5. (Image credit: Apple)

Als je een Fitbit Premium-abonnee bent (alle nieuwe Fitbit-apparaten worden geleverd met een gratis proefversie van deze dienst)), kunnen deze gegevens worden opgenomen in een te downloaden gezondheidsrapport, dat je kunt delen met een huisarts, vriend of familielid.