Eerste OnePlus Nord afbeeldingen tonen design en camerabult

Vraag je je af hoe de 'betaalbare' OnePlus Nord eruit komt te zien? Dan hebben we goed nieuws voor je. Zojuist zijn de eerste afbeeldingen van het toestel gespot, waardoor we een beter beeld hebben van wat we qua uiterlijk mogen verwachten.

De afbeelding hieronder is opgedoken op Amazon India. Het toont de OnePlus Nord die net uit de broekzak van iemand wordt gehaald. Helaas is het een screenshot afkomstig van een bewegend filmpje, waardoor het niet het scherpste plaatje ooit is.

Hoe dan ook valt er wel de nodige informatie uit het plaatje te halen. Zo zien we onder meer het OnePlus-logo duidelijk zitten aan de achterzijde, evenals de lange, verticale camerabult in de linkerbovenhoek.

Eerder geruchten rondom de OnePlus Nord spraken over drie of vier camera's aan de achterzijde. In onderstaand shot zien we echter niet goed hoeveel lenzen het er in totaal zijn.

Onze eerste blik op de OnePlus Nord (Image credit: Amazon / OnePlus)

Verder heeft OnePlus een video op haar Instagram-account geplaatst met een teaser voor de handset. Tegen het einde van de video zien we een paar keer de OnePlus Nord.

Allereerst is er een shot van de voorzijde. Het is echter niet duidelijk te zien of er nu één of twee camera's aan de voorzijde zitten gemonteerd; beide opties zijn in het geruchtencircuit de revue gepasseerd.

Ook interessant is dat het scherm niet helemaal de boven- en onderzijde van het toestel lijkt aan te raken. Kijk je goed, dan zie je dat er Android navigatieknoppen gebruikt worden aan de onderkant van het display.

Eerder OnePlus Nord geruchten wezen op een volledig scherm zonder uitsnede voor de frontcamera('s).

In het filmpje zien we ook de welbekende slider en aan/uit-knop aan de rechterzijde van het apparaat. De volgende afbeelding toont de handset die in een broekzak gestopt wordt, dezelfde afbeelding als Amazon India gebruikt.

A post shared by @oneplus.nord A photo posted by on on Jul 3, 2020 at 5:21am PDT

Wat we tot dusver weten

De pagina meldt verder geen informatie over de smartphone. We wachten dus nog altijd op de officiële releasedatum en de specificatielijst.

Desalniettemin is al duidelijk dat het apparaat rond de 500 euro zal gaan kosten, 5G-ondersteuning krijgt, en een high-end camera-opzet gemonteerd heeft zitten.

We verwachten dat de OnePlus Nord ergens in juli ten tonele verschijnt. Europa en India zullen de eerste markten zijn waar het toestel beschikbaar zal komen. In Noord-Amerika is de smartphone mondjesmaat beschikbaar bij de release.