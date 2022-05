F1 livestream: Bekijk de GP van Spanje overal ter wereld online

Na een weekendje bijkomen van het spektakel in Miami mogen we dit weekend weer! Hola todos, welkom terug in Spanje! Het Circuit de Barcelona-Catalunya is weer klaar voor een spannend weekend. Je herinnert je ongetwijfeld nog 2016, waar Max Verstappen zijn eerste overwinning behaalde. En de eerste ronde, waarin de beide Mercedes-coureurs uitvielen na een botsing. Zien we Max weer winnen, of steken de Ferrari's daar een stokje voor?

Hieronder lees je hoe je de Grand Prix van Spanje kunt bekijken, samen met het tijdschema van trainingen, de kwalificatie en natuurlijk op zondag de race.

Formule 1 Grand Prix van Spanje

We kunnen wel stellen dat we bij de Grand Prix van Miami een boel toeters en bellen hebben ervaren. Van een neppe jachthaven en zwembaden met zeemeerminnen tot een politie-escort naar het podium, het was nogal wat. Maar: het racen blijft altijd het hoogtepunt van het weekend! Waar Charles Leclerc pole position wist te pakken, wist hij deze op zondag niet te behouden. In de negende ronde wist Verstappen de Monegask in te halen en bleef succesvol zijn eerste plek verdedigen.

De grootste verliezers? Dat zijn Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Lando Norris en Pierre Gasly. In ronde 41 raakte Lando Norris met zijn bad rechtsachter de band linksvoor van Pierre Gasly, waardoor beiden uitvielen. Sebastian Vettel en Schumacher, mentor en leerling, gaven elkaar in ronde 54 te weinig ruimte en tikten elkaar van de baan. Dat zorgde bij Vettel voor een DNF, Mick Schumacher wist de race wel uit te rijden.

Grand Prix van Spanje - Waar en wanneer? De zesde race van het 2022-seizoen wordt verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De baan is 4,6 kilometer lang en bevat 16 bochten. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 20 mei 14:00 - 15:00



Vrije training 2

Vrijdag 20 mei 17:00 - 18:00



Vrije training 3

Zaterdag 21 mei 13:00 - 14:00



Kwalificatie

Zaterdag 21 mei 16:00 - 17:00



Race

Zondag 22 mei 15:00 - 17:00

Waar Charles Leclerc de tweede plek wist te bemachtigen, wist Sainz zichzelf op p3 te plaatsen. Dat ging niet zonder slag of stoot: de Spanjaard had tijdens de race geen toegang tot zijn drinkwatersysteem. Het was dan ook niet gek dat hij wat versuft op het podium stond.

De Ferrari's en Red Bulls blijven sterk aan elkaar gewaagd. We zagen bij Mercedes ietwat vooruitgang in de kwalificatie en op zondag wisten de beide coureurs zich op een vijfde en een zesde plek neer te zetten. Duidelijk blijft dat bij Mercedes nog veel werk verricht moet worden: de auto lijkt nog altijd te glibberen in de snelle bochten en we zien zowel Lewis Hamilton als George Russell nog altijd flink stuiteren: te wijten aan porpoising. Op dit moment is Mercedes 56 punten verwijderd van het tweede constructeursteam, waar ze ongetwijfeld ongemakkelijk van worden. Dat is namelijk Red Bull, die slechts zes punten verwijderd te zijn van Ferrari.

Williams had daarentegen wat te vieren in Miami: Alex Albon wist zichzelf naar de tiende plek te rijden, wat een punt opleverde voor het team met mogelijk nog de slechtste auto. Doordat Fernando Alonso echter nog een extra vijf seconden straf kreeg na de finish (de eerste voor het botsen met Gasly, de tweede voor het verlaten van de baan en er voordeel uit halen), behaalde Albon nog een extra punt. Dat brengt het team van Williams nu op drie punten in het constructeurskampioenschap.

Grand Prix van Spanje livestream Nederland

Dankzij Max Verstappen is de Formule 1 in Nederland weer helemaal terug van weggeweest. Na zijn debuut in de koningsklasse in 2015 ging het hard met de carrière van de Nederlander, alsook de groeiende schare supporters.

Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. De streamingdienst heeft naast de uitzendrechten van de Formule 1 ook die van de Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het nieuwe seizoen), Bundesliga en de PDC (darts) weten te bemachtigen.

Viaplay is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Grand Prix van Spanje in het buitenland bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van de Grand Prix van Spanje buiten Nederland? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog het raceweekend te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.