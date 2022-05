F1 livestream: Bekijk de GP van Miami overal ter wereld online

Het Formule 1-spektakel barst dit weekend weer los! Het racecircus bevindt zich de komende dagen in de Verenigde Staten. Niet in Texas, waar de Formule 1 de afgelopen jaren ook al rijdt, maar in Miami. Er is speciaal voor de Formule 1 een straatcircuit opgetuigd. Hoewel Miami aan de haven ligt, geldt dat niet voor het straatcircuit. Wel is er met verf en nepbootjes het gevoel nagebootst dat het aan de haven ligt. Plastic Fantastic! Gelukkig gaat het natuurlijk om de race zelf en niet om het gedoe eromheen.

Hieronder lees je meer over hoe je de Gran Prix van Miami live kunt bekijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en race.

Formule 1 Grand Prix van Miami

De afgelopen Grand Prix in Imola was om meerdere redenen een bijzondere. De bookmakers leken er vrij zeker van dat Ferrari in hun thuisland aan de haal zou gaan met de winst, maar niets bleek minder waar. Wat heet: Red Bull was het weekend in Italië duidelijk de sterkere. Max Verstappen wist zowel de sprintrace alsook de reguliere race op zijn naam te zetten. Sergio Pérez behaalde een knappe tweede plek in de race.

Het team van Ferrari had daarentegen een weekend om heel snel te vergeten. Carlos Sainz had botte pech en belandde door een actie van Ricciardo in het grind, waarna zijn wedstrijd voorbij was. Charles Leclerc wist vrijdag nog wel pole position te rijden, maar moest in de sprintrace het opgeven tegen de Nederlander. In de hoofdrace zagen we zelfs een eerste grote slipper van de huidige nummer 1 in het klassement, wat ervoor zorgde dat hij buiten het podium belandde.

Grand Prix van Miami - Waar en wanneer? De vijfde race van het 2022-seizoen wordt verreden op het Miami International Autodrome. De baan is 5,4 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 6 mei 20:30 - 21:30



Vrije training 2

Vrijdag 6 mei 23:30 - 00:30



Vrije training 3

Zaterdag 7 mei 19:00 - 20:00



Kwalificatie

Zaterdag 7 mei 22:00 - 23:00



Race

Zondag 8 mei 21:30 - 23:30

Een verrassende derde plek was er in Imola voor Norris. Bij McLaren lijken ze het lek weer enigszins boven te hebben, na een erbarmelijk slechte start in Bahrein. Wie weet kunnen de oranje bolides nog aanhaken bij het titelgevecht, wat op dit moment gespeeld wordt door Red Bull en Ferrari. Dan moet Ricciardo wel iets beter gaan presteren, want de Australiër weet ook in dit seizoen tot dusver niet te overtuigen.

Bij Mercedes is het waarschijnlijk een stuk minder gezellig op de werkvloer dan vorig jaar. De renstal heeft een auto ontwikkeld die voor de zevenvoudig wereldkampioen onbestuurbaar lijkt te zijn. Hamilton kwam in Imola maar niet voorbij aan Gasly, en eindigde op een uiterst teleurstellende veertiende plek. Zijn teamgenoot George Russell wist met de wagen wel vierde te worden, zij het op gepaste afstand van de coureurs voor hem.

Dankzij Vettel en Stroll heeft ook Aston Martin de eerste punten van het seizoen in de wacht gesleept. Met name de Duitser wist vriend en vijand te verrassen door vast te houden aan plek 8 in de race. Het is echter nog maar de vraag of het team bij de Grand Prix van Miami in de punten weet te rijden, want de rest van het seizoen wil het nog niet echt vlotten.

Grand Prix van Miami livestream Nederland

Dankzij Max Verstappen is de Formule 1 in Nederland weer helemaal terug van weggeweest. Na zijn debuut in de koningsklasse in 2015 ging het hard met de carrière van de Nederlander, alsook de groeiende schare supporters.

Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. De streamingdienst heeft naast de uitzendrechten van de Formule 1 ook die van de Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het nieuwe seizoen), Bundesliga en de PDC (darts) binnen weten te slepen.

Viaplay is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Grand Prix van Miami buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van de Grand Prix van Miami buiten de landsgrenzen? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.