F1 live stream: Grand Prix van Spanje overal ter wereld online bekijken

Tot dusver zijn we nog niet teleurgesteld in het 2021-seizoen van de Formule 1. Na twee spectaculaire races begin dit jaar, bracht de Grand Prix van Portugal vorige week iets minder spektakel op de baan. Dat gezegd hebbende: de spanning tussen de kopstukken vooraan was, zeker in het begin, om te snijden. Zoals zo vaak trok Lewis Hamilton aan het langste eind, maar Max Verstappen zat er vrij dicht bij. De Nederlander krijgt na een week een herkansing in Barcelona. Wij vertellen je hoe je de Grand Prix van Spanje live stream kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race zelf.

Formule 1 Grand Prix van Spanje

Het is de afgelopen jaren vaker niet dan wel spannend geweest in de strijd rondom het kampioenschap. Dat heeft vooral te maken met de superioriteit van Mercedes in het huidige hybride-tijdperk. Red Bull en Honda lijken dit jaar echter goed bij de les te zijn. Hoewel Lewis Hamilton op dit moment nog altijd de overhand heeft, zit het Oostenrijkse team met Max Verstappen en Sergio Pérez er niet ver vandaan. Inhalen is niet al te makkelijk op dit circuit, waardoor er veel druk zal staan op de heren om zaterdag in de kwalificatie een goed resultaat te behalen.

In de top van de subtop rijdt Lando Norris tot nog toe een behoorlijk seizoen. De jonge Engelsman presteert een stuk sterker dan zijn nieuwe teamgenoot, Daniel Ricciardo, maar in Portugal was er niemand die de Brit kon weerhouden van een sterke vijfde plek. Het ziet ernaar uit dat Ferrari wel dicht in de buurt komt van de prestaties van McLaren, maar vooralsnog moet de Italiaanse renstal genoegen nemen met een vierde plek in het constructeurskampioenschap.

Grand Prix van Spanje - waar en wanneer De vierde race van het 2021-seizoen vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. De baan is 4,66 kilometer lang en is onder meer dé plek waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste F1-overwinning behaalde.



Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 7 mei 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 7 mei 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 8 mei 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 8 mei 15:00 - 16:00 Race

Zondag 9 mei 15:00 - 17:00

Bij het Franse Alpine lijken er grote stappen te zijn gemaakt. Waar de blauwe bolides eerst in de middenmoot reden, zagen we in Portugal dat Esteban Ocon en Fernando Alonso wel degelijk het tempo kunnen bijbenen met Ferrari en misschien ook wel McLaren. Het zou zeker mooi zijn voor Alonso om in zijn thuisland een goede score neer te zetten.

Datzelfde kan nog niet gezegd worden over Aston Martin, de nieuwe renstal van Sebastian Vettel. Momenteel heeft het team niet meer dan vijf punten behaald, allemaal door Lance Stroll. Het is te hopen voor de twee coureurs dat er dit seizoen nog een paar tienden gewonnen kunnen worden, anders zou het wel eens een heel vervelend jaar kunnen worden.

Over vervelend gesproken: de bolides van Williams waren op de zondag niet vooruit te branden. Met name bij George Russell was het pijnlijk om te zien hoe de jonge Brit na een sterke zaterdag links- en rechtsom werd ingehaald op racedag. Het team meldt dat de slechte prestatie te maken heeft met de sterke wind. Het is dan ook te hopen dat het windstil is dit weekend in Barcelona.

De rode lantaarn lijkt verzekerd te zijn voor Haas dit seizoen. Dat gezegd hebbende: Mick Schumacher liet vorige week wel zien dat hij kan racen. Hij wist op de baan namelijk Williams-coureur Latifi in te halen. En dat terwijl zijn inmiddels beruchte teamgenoot Nikita Mazepin op tientallen seconden volgde.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Spanje live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Spanje buiten jouw land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €2,97 per maand! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.Deal bekijken

Grand Prix van Spanje live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. De vrije trainingen worden doorgaans ook uitgezonden op deze zender. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je ook gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Oostenrijk te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Spanje live stream in België