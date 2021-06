F1 live stream: bekijk de Grand Prix van Steiermark 2021 overal ter wereld online

Het 2021-seizoen van de Formule 1 is nu al een absolute klassieker. Mercedes en Red Bull lijken zeer gelijkwaardige auto's gebouwd te hebben voor dit jaar. Vorige week werden we getrakteerd op een ijzingwekkend spannende race, en dat nog wel op het vaak bekritiseerde circuit van Paul Ricard. Het racecircus is nu neergestreken in Oostenrijk, waar twee keer een race wordt gehouden op de Red Bull Ring. Lees verder om erachter te komen hoe je de F1 live stream van Steiermark 2021 overal ter wereld online kunt kijken.

Steiermark Grand Prix 2021 - waar en wanneer? Oostenrijk is het land waar de zevende en achtste race van het seizoen gereden worden. De Red Bull Ring is 4,3 kilometer lang en er hebben hier in het recente verleden veel spectaculaire races afgespeeld.



Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 25 juni 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 25 juni 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 26 juni 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 26 juni 15:00 - 16:00 Race

Zondag 27 juni 15:00 - 17:00

De race in Frankrijk vorige week was er een om in te lijsten. Hoewel Max Verstappen de koppositie verspeelde in de eerste bocht, wist de Nederlander Hamilton goed bij te houden. Dat betaalde zich uit toen hij na de eerste pitstop nét voor de Brit kwam, toen Hamilton één ronde later zijn banden liet vervangen. Na een bloedstollende middensessie koos het team van Red Bull voor een 2-stopper bij Verstappen. In de laatste rondes bleek deze zet goud waard, want de Nederlander eindigde op plek één.

Na Verstappen en Hamilton eindigde Sergio Pérez vrij verrassend op de derde plek. De Mexicaan had genoeg aan een 1-stopper, en had aan het einde van de race beter zijn banden gespaard dan Bottas, die terugzakte naar de vierde plek. Door deze sterke race staat Red Bull zowel in het coureurs- alsook het constructeurskampioenschap bovenaan.

Tientallen seconden achter de kop vinden we McLaren terug. Zowel Norris als Ricciardo moesten veel inhaalacties maken om de vijfde en zesde plek te bemachtigen. Het ziet ernaar uit dat de Ferrari vooral goed is op stratencircuits, want in Frankrijk eindigde alleen Sainz nog net in de punten.

Een coureur die ook goede zaken heeft gedaan op Le Castellet is zonder meer de Spanjaard Fernando Alonso. De ervaren rot wist de Alpine naar plek acht te rijden, en had zelfs zicht op plek zes en plek zeven (Ricciardo en Gasly). Wie weet of hij deze prestatie kan herhalen in Oostenrijk.

Ook verrassend was de twaalfde plek van George Russell. In een race waar geen enkele uitvaller kwam, wist hij op eigen kracht 8 bolides achter zich te houden. Een knappe prestatie voor de Williams-coureur.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Steiermark kunt kijken via een F1 live stream overal ter wereld.

Bekijk de Steiermark Grand Prix buiten jouw land

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Steiermark live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. Het volledige raceweekend kijk je op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kan je alsnog een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Imola te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Steiermark live stream België