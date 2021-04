F1 live stream: bekijk de GP van Imola overal ter wereld online

Na een zeer spectaculaire eerste race dit jaar hebben we even moeten wachten op het vervolg, maar dit weekend is het eindelijk zover. Het circus is neergestreken in Imola, op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Vorig jaar kwam de Grand Prix op de kalender doordat veel officieel geplande events niet doorgingen. Coureurs en het management waren zo tevreden (zo blijkt), dat de GP van Imola ook in 2021 er 'gewoon' bij is. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Imola live stream kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

De dominantie van Mercedes sinds het begin van het hybride-tijdperk is voor veel fans een doorn in het oog, en velen waren dan ook maar wat blij om te zien dat Max Verstappen bij de eerste race in 2021 in staat was om Lewis Hamilton bij te houden. Gezien de prestaties op de trainingsdagen en de kwalificatie leek een overwinning niet eens zo onrealistisch, maar het mocht niet zo zijn.

In Imola zal de Nederlander erop gebrand zijn om te tonen dat de Red Bull van dit jaar wel in staat is om Mercedes te kloppen. Veel zal waarschijnlijk afhangen van de zaterdag, aangezien inhalen op dit circuit vrij lastig is. Vorig jaar waren er namelijk nergens zo weinig inhaalacties op de baan als op Imola.

Grand Prix van Imola - Waar en wanneer? De tweede race van het 2021-seizoen wordt verreden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. De baan is 5,4 kilometer lang en is - op vorig jaar na - al jaren niet meer gebruikt voor formule 1-wedstrijden. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 16 april 11:00-12:00



Vrije training 2

Vrijdag 16 april 14:30-15:30



Vrije training 3

Zaterdag 17 april 11:00 - 12:00



Kwalificatie

Zaterdag 17 april 14:00 - 15:00



Race

Zondag 18 april 15:00 - 17:00

Imola is ook de testbasis van Alpha Tauri. De renstal van Pièrre Gasly en nieuwkomer Yuki Tsunoda wist in de trainingen van Bahrein hoge ogen te gooien, maar het kwam er niet uit in de race. Wellicht dat het in hun voordeel werkt dat het team dit circuit van A tot Z kent.

Ferrari is een andere renstal die we dit weekend extra goed in de gaten gaan houden. De Italianen zullen erop gebrand zijn om in hun thuisland een goed resultaat te boeken, zelfs nu er (wederom) geen publiek aanwezig zal zijn op de tribunes. Een podiumplaats lijkt nog te veel gevraagd, maar het seizoen is nog jong en er kan van alles gebeuren.

Ook McLaren zal redelijk tevreden terugkijken op de eerste race van 2021. Normaal duurt het een tijdje voordat een team weet te scoren met een nieuwe motorleverancier in de bolides, maar dat geldt niet voor het team van Zak Brown. De vraag is of de Mercedes-krachtbron ook in Italië goed presteert.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Imola live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Imola buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar zit je op het moment van de race buiten de landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Imola live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en de race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je alsnog een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Imola te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.Deal bekijken

Grand Prix van Imola live stream België