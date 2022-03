F1 live stream: bekijk de Formule 1 testdagen overal ter wereld online

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat weer voor de deur! Na een zinderende finale vorig jaar richten de teams zich op het nu al bijzondere 2022-seizoen. Door diverse reglementswijzigingen worden we getrakteerd op rigoureus andere bolides. Voordat de GP van Bahrein op 20 maart plaatsvindt, nemen de teams eerst deel aan de F1 testdagen in Bahrein, en jij kunt live meekijken naar al het spektakel!

Hieronder lees je meer over hoe je de F1 testdagen live kunt bekijken, inclusief tijdsschema van de verschillende trainingsdagen.

Formule 1 testdagen 2.0

F1 testdagen De Formule 1 testdagen worden verreden op het Bahrain International Circuit. Elke testdag is er een ochtendsessie en een middagsessie. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux.



Testdag 1

Donderdag 10 maart 8:00 - 12:00

Donderdag 10 maart 13:00 - 17:00



Testdag 2

Vrijdag 11 maart 8:00 - 12:00

Vrijdag 11 maart 13:00 - 17:00



Testdag 3

Zaterdag 12 maart 8:00 - 12:00

Zaterdag 12 maart 13:00 - 17:00

Mocht je nu denken: er zijn toch al testdagen geweest? Dan heb je helemaal gelijk. Van 23 februari tot en met 25 februari vonden er drie testdagen plaats in Barcelona. Teams kregen daar drie keer twee sessies van vier uur om hun bolides te testen. Het bijzondere aan deze testdagen was dat er geen officieel liveverslag werd uitgezonden.

De officiële F1 wintertests vinden plaats in Bahrein, maar de F1-teams hadden aangegeven dat ze graag extra testdagen wilden hebben. Dat heeft alles te maken met de diverse reglementswijzigingen, wat voor drastisch andere bolides heeft gezorgd. Men wil graag meer te weten komen over hun bolides op het circuit.

Vandaar dat de Formule 1 ervoor had gekozen om in Barcelona een pre-season track session ervan te maken. We moeten de testdagen in Spanje dus niet zien als officiële testdagen.

Wat Barcelona ons heeft geleerd

Hoewel er geen lange opnames zijn gemaakt van de testdagen in Barcelona, weten we aan de hand van de aanwezige journalisten en de Formule 1 zelf wel hoe het de teams min of meer is vergaan.

De grootste blikvanger dit seizoen lijkt weggelegd te zijn voor Ferrari. Naast dat Leclerc en Sainz prima tijden noteerden (wat niet veel waard is tijdens testdagen, maar dat terzijde), ziet de auto eruit om door een ringetje te halen. Combineer dat met een ogenschijnlijk goede wegligging, en wie weet hebben we wel een driestrijd voorin dit jaar.

Ook Mercedes en Red Bull moeten dit jaar weer volop meedoen voor het kampioenschap. Het is te hopen voor Verstappen dat hij een titelkandidaat van een auto voorgeschoteld krijgt, want Lewis Hamilton zal samen met Mercedes erop gebrand zijn om dit jaar de wereldtitel af te pakken van de Nederlander.

(Image credit: F1)

Er gaan geruchten dat Mercedes met een flink pakket aan upgrades naar Bahrein komt, dus Verstappen en co zijn gewaarschuwd.

Verder zijn er diverse journalisten die gecharmeerd waren van wat McLaren liet zien in Barcelona. Het is nog vroeg dag, maar een aansluiting naar de top zouden wij zeker toejuichen.

Bij de overige teams is het nog een mengelmoesje te noemen. Met name Alfa Romeo en Haas zullen de F1 testdagen van Barcelona snel achter zich willen laten. De Italiaanse renstal had te maken met onder meer een kapotte vloer, waardoor er maar weinig rondjes gereden konden worden.

Het Amerikaanse Haas nam halsoverkop afscheid van de Russische sponsor Uralkali, en later ook van Nikita Mazepin. Dit heeft alles te maken met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en de banden die Uralkali-baas (en vader van Nikita) Dmitri Mazepin onderhoudt met de Russische regering. Pietro Fittipaldi vervangt de Rus in ieder geval voor de aanstaande testdagen.

Formule 1 live kijken in Nederland

Formule 1 is de afgelopen jaren razend populair geworden in Nederland, en dat is grotendeels te danken door één persoon: Max Verstappen. De Nederlander maakte in 2015 zijn officiële debuut, en zorgde er mede voor dat Ziggo Sport ontzettend veel abonnees binnenhaalde dankzij de uitzendrechten voor de Formule 1.

Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. De streamingdienst heeft naast de uitzendrechten van de Formule 1 ook die van de Formule 2, Premier League (vanaf het nieuwe seizoen), Bundesliga en de PDC (darts) binnen weten te slepen.

Viaplay is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. ViaPlay doet onder andere live verslag van de F1 wintertestdagen. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van top films, series en meer.

Formule 1 live stream kijken buiten Nederland

Bevind je je op het moment van de Formule 1 testdagen buiten je landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog het spektakel te kunnen volgen. Indien er geoblokkades van kracht zijn, helpen wij je een handje op weg.