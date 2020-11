F1 live stream: bekijk Grand Prix van Turkije overal ter wereld online

De Formule 1 keert na negen jaar weer terug naar Turkije op Istanbul Park. Deze prachtige baan staat bekend om zijn listige en hogesnelheidsbochten, waardoor een spektakel gegarandeerd is. Dit weekend is ook de eerste keer dat Lewis Hamilton zijn zevende(!) wereldtitel in de wacht kan slepen. Een bizarre prestatie; alleen Michael Schumacher wist zeven keer wereldkampioen te worden in de Formule 1. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Turkije live stream kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Grand Prix van Turkije - Waar en wanneer De veertiende race van het 2020 seizoen wordt verreden op Istanbul Park in Istanboel, Turkije. De baan is 5,3 kilometer lang en is al jaren niet meer gebruikt voor formule 1-wedstrijden. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 13 november 09:00 - 10:30 Vrije training 2

Vrijdag 13 november 13:00 - 14:30 Vrije training 3

Zaterdag 14 november 10:00 - 11:00 Kwalificatie

Zaterdag 14 november 13:00 - 14:00 Race

Zondag 15 november 11:10 - 13:10

Lewis Hamilton F1 kampioen in Turkije?

Zoals gezegd is dit het eerste weekend waar Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel in de wacht kan slepen. Alleen als Valtteri Bottas eerste wordt én de snelste ronde rijdt, blijft de Fin kans maken op de wereldtitel. Alhoewel, kans: laten we het vooral houden op een theoretische kans, want niemand houdt er meer rekening mee dat de titel niet naar Hamilton gaat in 2020.

Voor Max Verstappen is het business as usual. De Nederlander zal proberen om minstens de derde tijd te rijden, en met een beetje geluk kan hij een Mercedes achter zich houden, net zoals in Imola deels het geval was. Verstappen is echter realistisch en heeft al meerdere keren aangegeven dit jaar dat de Mercedes-auto simpelweg te snel is onder normale omstandigheden.

Daniel Ricciardo deed uitstekende zaken in de vorige Grand Prix en hoopt dit kunstje te mogen herhalen in Istanboel, al zal een podiumplek er waarschijnlijk niet in zitten onder normale omstandigheden. Grote kans dat de Australiër best of the rest wordt, maar sluit andere toppers als Perez en Leclerc zeker niet uit.

Achteraan het veld is het schrapen voor punten nog altijd in volle gang. Het meest opvallende is misschien nog wel dat George Russell nog altijd geen punten in de wacht heeft weten te slepen. De Engelsman was er op Imola dicht bij, maar slipte achter de safety car uit zichzelf de muur in.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Turkije live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Turkije buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,15 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Turkije live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Oostenrijk te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Turkije live stream België