F1 live stream: bekijk Grand Prix van Spanje overal ter wereld online

Na twee keer Silverstone achter elkaar te hebben gereden, verplaatst het Formule 1 circus zich nu naar Barcelona. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya vindt alweer wedstrijd nummer zes plaats van dit seizoen. Het is niet de eerste keer dat de razendsnelle bolides in Spanje te vinden zijn dit jaar; de wintertesten begin dit jaar vonden plaats in Spanje, dé plek waar Mercedes het beruchte DAS-systeem voor het eerst toonde. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Spanje live stream kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Grand Prix van Spanje - waar en wanneer De zesde race van het 2020 seizoen vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. De baan is 4,7 kilometer lang en is onder meer dé plek waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste F1-overwinning behaalde.



Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux.

Vrije training 1

Vrijdag 7 augustus 11:00 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 7 augustus 15:00 - 16:30 Vrije training 3

Zaterdag 8 augustus 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 8 augustus 15:00 - 16:00 Race

Zondag 9 augustus 15:10 - 17:10

Formule 1 Grand Prix van Spanje met zomers tintje

Het leek er wekenlang op dat Mercedes dit jaar oppermachtig zou zijn. Zelfs toen Hamilton op drie werkende banden de race uitreed, wist hij als eerste de finishlijn te behalen. De race daarop toonde Max Verstappen dat er geen kapotte band aan te pas hoeft te komen om de Mercedes-coureurs te laten zweten. Puur op race pace en een ijzersterke bandenstrategie wist Verstappen zowel Hamilton als Bottas op gepaste afstand te houden.

Achter de Duitse renstal verbaasde Leclerc vriend en vijand met een vierde plek. Al helemaal knap als je nagaat dat zijn teamgenoot Vettel niet eens punten wist te scoren met zijn Ferrari. Voor de race in Spanje is Sergio Pérez er gewoon weer bij na een negatief testresultaat op het coronavirus. Nico Hulkenberg is er dit weekend dan ook niet meer bij.

Verder is het spannend om te zien of de bolides van Renault zelf en McLaren dit weekend weer zo ontzettend dicht bij elkaar zitten. Samen met Racing Point is het namelijk ontzettend spannend in het middenveld, en Alpha Tauri speelt af en toe ook zeer goed mee.

Achteraan het veld lijken Williams en Alfa Romeo de rode lantaarn af te wisselen. Hoewel met name Williams in de kwalificatie prima prestaties levert, weet de Engelse renstal in de race vaak niet zo heel hard te gaan.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Spanje live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Spanje buiten jouw land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Spanje live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Oostenrijk te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Spanje live stream in België