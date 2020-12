F1 live stream: bekijk Grand Prix van Sakhir overal ter wereld online

We zijn nog altijd een beetje aan het bijkomen van de afgelopen race in Bahrein. Na een vrij spannende kwalificatie op de zaterdag, was 'chaos' de juiste term voor de zondag erop. Dat had natuurlijk alles te maken met de gigantische crash van de Franse coureur Romain Grosjean. De kans is gelukkig minimaal dat er weer zo een grote crash plaatsvindt dit weekend. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Sakhir live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, de kwalificatie en de race.

Grand Prix van Sakhir - Waar en Wanneer De zestiende race van seizoen 2020 wordt verreden op het Outer Circuit van het Bahrain International Circuit, wat in Bahrein ligt. De baan is 3,5 kilometer lang en is al jaren niet meer gebruikt voor Formule 1-wedstrijden. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 4 december 14:30 - 16:00 Vrije training 2

Vrijdag 4 december 18:30 - 20:00 Vrije training 3

Zaterdag 5 december 15:00 - 16:00 Kwalificatie

Zaterdag 5 december 18:00 - 19:00 Race

Zondag 6 december 18:10 - 20:10

Verrast Russell in de Mercedes van Hamilton?

We kunnen natuurlijk niet om de gebeurtenissen van de vorige race heen. Romain Grosjean belandde in de openingsronde in de vangrail met zo'n snelheid dat zijn bolide doormidden brak en vlam vatte. Gelukkig bleek al vrij snel dat de coureur nog bij bewustzijn was en zelf uit de wagen kon stappen. De Fransman heeft vooral last van brandwonden, maar mocht na een paar dagen al uit het ziekenhuis. Pietro Fittipaldi neemt zijn stoeltje voor dit weekend over. Of de Fransman de Grand Prix van Abu Dhabi volgende week weer kan rijden, is nog niet bekend.

Verder bestaat er een grote kans dat George Russell zijn eerste punten ooit in de Formule 1 gaat pakken. Wat zeggen we: zelfs een podiumplek is niet eens zo gek gedacht. De Engelsman rijdt dit weekend namelijk in de bolide van Lewis Hamilton, die door een positieve coronatest dit weekend moet uitzitten. We zijn erg benieuwd wat Russell kan bewerkstelligen in de beste bolide van de koningsklasse.

De bolide van George Russell is dit weekend in handen van Jack Aitken, de Formule 2-coureur die tot dusver een redelijk teleurstellend seizoen doormaakt in zijn eigen klasse. De Brits-Koreaanse coureur zal alles op alles zetten om Latifi het vuur aan de schenen te leggen.

Daarnaast zijn we benieuwd of Max Verstappen wederom zo goed voor de dag weet te komen als vorige week. Hoewel Hamilton iets te snel was, bleef de Nederlander zowat als enige nog redelijk in de buurt van de Engelsman.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Sakhir live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Sakhir buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,15 per maand en krijg drie maanden gratis cadeau! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Sakhir live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en de race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Oostenrijk te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Sakhir live stream België