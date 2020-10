F1 live stream: bekijk Grand Prix van Portugal overal ter wereld online

Na een weekend rust is het weer de hoogste tijd om de motoren eens flink te laten ronken dit weekend. In het knotsgekke 2020 bevindt de koningsklasse van de autosport zich dit weekend in Portimão, Portugal. Het circuit wat hier ligt, is al jaren niet meer actief gebruikt door de formule 1. Dat heeft natuurlijk alles te maken met geld, want verder is het echt een prachtbaan. Door de vele afzeggingen van de originele 2020 kalender krijgen we toch nog wat mooie klassiekers te zien, waaronder dit listige circuit. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Portugal live stream kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Grand Prix van Portugal - Waar en Wanneer De twaalfde race van het 2020 seizoen wordt verreden op het Autódromo Internacional do Algarve. De baan is 4,7 kilometer lang en is al jaren niet meer gebruikt voor formule 1-wedstrijden. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux.

Vrije training 1

Vrijdag 23 oktober 12:00 - 13:30 Vrije training 2

Vrijdag 23 oktober 16:00 - 17:30 Vrije training 3

Zaterdag 24 oktober 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 24 oktober 15:00 - 16:00 Race

Zondag 25 oktober 14:10 - 16:10



Formule 1 Grand Prix van Portugal

We zijn inmiddels over de helft van het seizoen en het is wel duidelijk dat Mercedes wederom koploper is dit jaar. Dat is, zeker voor de Nederlanders onder ons, een pijnlijke conclusie die getrokken moet worden. Desalniettemin mogen we dit weekend weer hoop hebben; in Portimão is al jaren niet meer geracet, waardoor teams een stuk minder bruikbare data hebben. Wellicht dat 'pure' natuurtalenten zoals een Max Verstappen daar baat bij hebben.

Hopelijk kan Alexander Albon dit weekend ook weer laten zien wat hij waard is, want de Brits-Thaise coureur heeft het de afgelopen maanden flink te verduren gekregen. Absolute dieptepunt was de vorige wedstrijd in Duitsland, waar hij klaagde over het feit dat 'ze zo hard raceten tegen hem'.

Ook Lance Stroll maakt naar alle waarschijnlijkheid weer zijn opwachting in het racespektakel van dit weekend. De Canadees voelde zich tijdens de GP van Duitsland ziekjes, en bleek achteraf besmet te zijn met het coronavirus. Logischerwijs zal zijn toenmalige vervanger Hülkenberg er niet bij zijn.

Achteraan het veld is er nog voor de eerste gereden kilometer al een hoop spektakel geweest deze week; zowel Magnussen als Grosjean zullen het team van Gene Haas na dit seizoen verlaten. De vervangers staan op het moment van schrijven nog niet vast.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Portugal live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Portugal buiten jouw land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,15 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Portugal live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Oostenrijk te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Portugal live stream in België