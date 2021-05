F1 live stream: bekijk Grand Prix van Monaco overal ter wereld online

De Formule 1 strijkt dit weekend neer in het prachtige Monte Carlo, gelegen in de stadstaat Monaco. Door de coronapandemie werd er vorig jaar niet gereden op dit klassieke stratencircuit, maar dit jaar is er zelfs publiek welkom. De fans zullen vooral uitkijken naar de zaterdag, wanneer de bolides op hun hardst door de smalle straten moeten rijden. Aangezien inhalen lastig is op deze baan, zullen teams er alles aan doen om zo ver mogelijk vooraan te mogen starten. Lees hieronder meer over hoe je de Grand Prix van Monaco live stream kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Monaco

Zoals gezegd is het lastig inhalen op de baan in Monaco. Vandaar dat het Red Bull er alles aan is gelegen om de zaterdag tot een succes te maken. De renstal van Max Verstappen kwam sterk uit de startblokken in Bahrein, maar in alle overige races leek Mercedes iets sneller te zijn. Met name de race in Spanje zal bij veel Verstappen-fans pijnlijk zijn geweest; Lewis Hamilton was simpelweg veel te rap en reed uiteindelijk vrij makkelijk naar de overwinning.

In het kielzog van Hamilton en Verstappen zien we dat Valtteri Bottas inmiddels is opgeklommen naar de derde plek. De Fin zelf zal het liever anders zien, maar constructeur Mercedes is erg in zijn nopjes met een tweede coureur die vrijwel altijd op het podium belandt. Hopelijk weet Sergio Pérez een paar tienden te vinden om het minstens de Fin lastig te maken op het straatcircuit.

Grand Prix van Monaco - Waar en wanneer De vijfde race van het 2021-seizoen vindt plaats op het Circuit de Monaco in Monaco. De baan is 3,34 kilometer lang en behoort al jaren tot de vaste banen in de Formule 1-kalender.



Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Donderdag 20 mei 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Donderdag 20 mei 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 22 mei 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 22 mei 15:00 - 16:00 Race

Zondag 23 mei 15:00 - 17:00

De strijd tussen Red Bull en Mercedes wordt met de wedstrijd spannender. Inmiddels ziet het ernaar uit dat Ferrari en McLaren heel goede papieren hebben om zich te mogen kronen tot best of the rest, al is het seizoen natuurlijk nog lang. Charles Leclerc haalt elke week meer uit de Ferrari dan erin lijkt te zitten, en teamgenoot Sainz begint ook op stoom te komen. Hetzelfde kan gezegd worden over Ricciardo, die op dit moment nog Norris voor zich moet dulden in het kampioenschap.

Ook wordt het dit weekend interessant om te zien of Alpine en Aston Martin weten aan te haken bij de bovenste helft van het klassement. Tot dusver gaat het met pieken en dalen, maar met al die ervaring aan boord bij beide teams mag je toch verwachten dat het niet aan de coureurs ligt.

Helemaal onderaan verwachten we wederom Williams en Haas te zien. De Amerikaanse renstal van Gene Haas is al het hele seizoen pover, en bij Williams is het probleem juist dat de auto in de race niet vooruit te branden is.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Monaco live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Monaco buiten jouw land bekijken

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,91 per maand! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.Deal bekijken

Grand Prix van Monaco live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De vrije trainingen, kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. De vrije trainingen worden doorgaans ook uitgezonden op deze zender. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je ook gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Monaco te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Monaco live stream in België