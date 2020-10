F1 live stream: bekijk Grand Prix van Imola overal ter wereld online

De formule 1 strijkt dit weekend neer op een wel heel bijzondere baan, namelijk het circuit Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Op deze baan werd in 2006 voor het laatst gereden. Misschien nog wel het meest bijzondere aan dit weetje is dat er nog één coureur aanwezig is die in 2006 ook rondjes had gereden tijdens de Grand Prix van Imola, en dat is niemand minder dan Kimi Räikkönen. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Imola live stream kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Grand Prix van Imola- Waar en Wanneer De dertiende race van het 2020 seizoen wordt verreden op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. De baan is 5,4 kilometer lang en is al jaren niet meer gebruikt voor formule 1-wedstrijden. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Zaterdag 31 oktober 10:00 - 11:30 Kwalificatie

Zaterdag 31 oktober 14:00 - 15:00 Race

Zondag 1 november 13:10 - 15:10

Zorgt Mercedes weer voor een slagveld?

Vorige week werden we in Portugal getrakteerd op een ontzettend mooie race. Dat had echter niet zozeer te maken met de front runners. Op de eerste paar (natte) rondjes na wist geen enkele coureur het de twee Mercedessen lastig te maken. Ook Valtteri Bottas zakte na een sterk begin al snel terug achter regerend wereldkampioen Lewis Hamilton.

Ook voor Max Verstappen was het weer een klap in het gezicht. De Red Bull-bolide wist wederom niet het tempo bij te houden van de zilverpijlen. De Nederlander reed verder een zowat foutloze race. Datzelfde valt helaas niet te zeggen over Alexander Albon. De teamgenoot van Verstappen slaagde er niet in om punten te scoren en werd zelfs op een ronde gezet door de Nederlander.

Net als Verstappen haalt ook Leclerc meer uit z'n wagen dan er waarschijnlijk in zit. De Ferrari-coureur reed een top race en wist zonder al te veel moeite te eindigen als nummer vier. Teamgenoot Vettel wist net aan één puntje te scoren.

Achteraan het veld was er van de week ook veel nieuws te melden. Zo blijkt dat de teamopstelling bij zowel Alfa Romeo alsook Williams volgend jaar hetzelfde blijven. Voor Räikkönen betekent dit dat hij op zijn 42e nog altijd in een racebolide te bewonderen zal zijn.

Belangrijk: De Grand Prix van Imola start op zaterdag met slechts één vrije training van anderhalf uur. Dit heeft te maken met een pilot waarbij wordt gekeken of het mogelijk is om de weekenden wat compacter te maken. Zeker met een druk kalenderjaar zorgt dit bij de werknemers van teams voor meer ademruimte, en kunnen ze hun familie vaker zien.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Imola live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Imola buiten je land kijken

Ben je woonachtig in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van de Grand Prix buiten de landsgrenzen? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,15 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Imola live stream in Nederland

In Nederland zijn de exclusieve rechten voor alle F1-wedstrijden in bezit van Ziggo. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race in Imola te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Imola live stream in België