F1 live stream: bekijk Grand Prix van Bahrein overal ter wereld online

Het 2021 seizoen van de Formule 1 barst lost op het Bahrain International Circuit in Sakhir. Zoals altijd is er bijzonder veel om naar uit te kijken bij de start van het seizoen. Er zijn namelijk talloze coureurswissels geweest, en de testdagen in Bahrein waren op z'n minst opmerkelijk te noemen voor sommige teams. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Bahrein live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, de kwalificatie en de race.

De naam Schumacher maakt zijn rentree in de F1 dankzij F2-kampioen Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De jonge Duitser heeft naast Nikita Mazepin een stoeltje in Haas weten te bemachtigen.

Een ander 'nieuw' gezicht is Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen is terug bij Alpine (voorheen Renault), nadat de Spanjaard onder meer in de IndyCar heeft geracet.

Grand Prix van Bahrein - waar en wanneer De eerste race van het seizoen in 2021 wordt gereden op het Bahrain International Circuit, wat in Bahrein ligt. De baan is 5,4 kilometer lang en staat bekend als een circuit waar inhalen zeker mogelijk is. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 26 maart 12:30 - 13:30 Vrije training 2

Vrijdag 26 maart 16:00 - 17:00 Vrije training 3

Zaterdag 27 maart 13:00 - 14:00 Kwalificatie

Zaterdag 27 maart 16:00 - 17:00 Race

Zondag 28 maart 17:00 - 19:00

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft de switch gemaakt van Ferrari naar Aston Martin (voorheen Racing Point). Carlos Sainz vervangt op zijn beurt weer Vettel bij Ferrari en Daniel Ricciardo vult het gat wat de Spanjaard achterlaat bij McLaren.

De laatste Grand Prix van Bahrein was ook de race waar Romain Grosjean zijn horrorcrash plaatsvond. Hoewel Grosjean (net als Magnussen) geen stoeltje meer heeft dit jaar, zijn we al lang blij dat de Fransman geen blijvend letsel heeft overgehouden aan het ongeluk.

Uit de testdagen van enkele weken geleden bleek dat de Red Bull van Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez een behoorlijk stabiele basis kent, in ieder geval beter dan de afgelopen jaren. Hopelijk kan de Oostenrijkse renstal eindelijk vanaf het begin van het seizoen een serieuze dreiging zijn voor Mercedes, het team wat ondanks de slecht verlopen testdagen topfavoriet is voor de titel(s) dit jaar.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Bahrein live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Bahrein buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: je krijgt een 2-jarig NordVPN abonnement nu voor slechts €2,97 per maand! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content die officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.Deal bekijken

Grand Prix van Bahrein live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021 seizoen. De kwalificatie en de race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je alsnog een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Bahrein te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Bahrein live stream België