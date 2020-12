F1 live stream: bekijk Grand Prix van Abu Dhabi overal ter wereld online

Formule 1 keert dit weekend terug naar het Yas Marina Circuit voor de 17e en laatste race van een bijzonder vreemd seizoen. In de geest van 2020 barstte het pas echt los nadat Lewis Hamilton het kampioenschap had gepakt. Lees verder terwijl we uitleggen hoe je de F1 Abu Dhabi Grand Prix live stream overal ter wereld online kunt bekijken.

Nog één keer Formule 1 in 2020

Er zijn zoveel verhaallijnen te volgen, waaronder een potentiële afscheidsrace voor Sergio Perez, de laatste race van Sebastian Vettel voor Ferrari, de afsluiting van wat een spannende strijd op het middenveld, en natuurlijk de terugkeer van Lewis Hamilton.

F1 Abu Dhabi Grand Prix live stream De zeventiende race van seizoen 2020 wordt verreden op het Yas Marina Circuit in het emiraat Abu Dhabi, onderdeel van de Verenigde Arabische Emiraten. De baan is 5,6 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 11 december 10:00 - 11:30 Vrije training 2

Vrijdag 11 december 14:00 - 15:30 Vrije training 3

Zaterdag 12 december 11:00 - 12:00 Kwalificatie

Zaterdag 12 december 14:00 - 15:00 Race

Zondag 13 december 14:10 - 16:10

De zevenvoudige wereldkampioen werd uitgesloten van de race van vorige week na een positieve coronatest, wat Mercedes ertoe aanzette om George Russell van Williams op te roepen - met een spectaculair effect. De hooggewaardeerde jongeling nam de leiding in de eerste bocht en leek af te stevenen op een overwinning, totdat een gigantisch slechte pitstop roet in het eten gooide.

Hij slaagde er nog steeds in om de eerste punten van zijn F1-carrière veilig te stellen, maar het Mercedes-team kostte hem veel tijd, waardoor zijn droomdag in een nachtmerrie veranderde. Hij zal weer voor Williams gaan racen in Abu Dhabi, nu Hamilton is hersteld van het virus.

En natuurlijk, vandaag markeert het het einde van verschillende tijdperken: Vettels Ferraritijdperk, Kevin Magnussen bij Haas, en mogelijk ook Daniil Kvyat bij Alpha Tauri. Helaas zal Romain Grosjean niet fit genoeg zijn om nog een keer te racen voor Haas.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Abu Dhabi live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Abu Dhabi buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 2-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,15 per maand en krijg drie maanden gratis cadeau! Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Abu Dhabi live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en de race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Oostenrijk te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Abu Dhabi live stream België