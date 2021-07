F1 live stream: bekijk de Grand Prix van Oostenrijk 2021 overal ter wereld online

Opgelet! Dit keer is er geen weekje vrijaf tussen twee races door. Het racecircus blijft nog een weekje extra in Oostenrijk. Wat vorige week de GP van Steiermark was, heet deze week de GP van Oostenrijk. Heel veel anders is er niet. Enkel de beschikbare banden zijn allemaal één gradatie zachter dan vorige week, wat gevolgen kan hebben voor de tactiek. Lees hieronder meer om erachter te komen hoe je de F1 live stream van Oostenrijk 2021 overal ter wereld online kunt kijken.

GP van Oostenrijk 2021 - waar en wanneer? Oostenrijk is het land waar de zevende en achtste race van het seizoen gereden worden. De Red Bull Ring is 4,3 kilometer lang en er hebben hier in het recente verleden veel spectaculaire races afgespeeld. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 2 juli 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 2 juli 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 3 juli 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 3 juli 15:00 - 16:00 Race

Zondag 4 juli 15:00 - 17:00

De race van afgelopen week was een minder wilde rit dan we tot nu gewend zijn dit seizoen, maar voor iedereen met een oranje hart was dat nog best goed nieuws. De Nederlander Max Verstappen loodste zijn bolide naar een vrij gemakkelijk ogende overwinning op de Red Bull Ring. Het ligt voor de hand dat Verstappen ook dit weekend de beste papieren heeft voor een overwinning.

Lewis Hamilton moest meer dan een halve minuut toegeven op Verstappen, al had dat grotendeels te maken met de extra pitstop die hij maakte. Dit om het punt voor de snelste ronde nog in de wacht te slepen. De 36-jarige Brit krijgt volgens Mercedes de komende races de beschikking over de nodige upgrades, waardoor het gat tussen Mercedes en Red Bull kleiner moet worden.

De strijd voor de derde positie vorige week was vooral op het laatst spannend. Sergio Pérez wist in de allerlaatste ronde Bottas tot binnen één seconde te naderen, maar een inhaalactie bleek helaas niet meer mogelijk te zijn. De Fin behield dus de derde podiumplek, maar moet de Mexicaan nog altijd voor zich laten in het coureursklassement.

Achter de snelste twee teams zit een groot gat naar McLaren en Ferrari. Norris reed vrij gemakkelijk naar positie vijf afgelopen weekend, maar de Ferrari's waren met de twee plekken daarachter ook behoorlijk rap te noemen. Hopelijk voor de Italiaanse renstal verloopt de kwalificatie nu iets beter, om zo meer kans te maken om punten af te snoepen bij McLaren.

Een andere coureur die ook punten wil afsnoepen is George Russell. De jonge Brit leek op weg naar zijn eerste punten ooit in de Formule 1, maar zijn wagen liet hem helaas in de steek. Wie weet heeft hij dit weekend meer geluk.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Oostenrijk kunt kijken via een F1 live stream overal ter wereld.

Bekijk de Grand Prix van Oostenrijk buiten jouw land

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Oostenrijk live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. Het volledige raceweekend kijk je op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kan je alsnog een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Imola te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Oostenrijk live stream België