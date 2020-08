F1 live stream: bekijk de Grand Prix van België overal ter wereld online

Dit weekend vindt de F1-race plaats op het Circuit de Spa-Francorchamps. Het zal voor velen een emotionele terugkeer naar het circuit zijn, maar vooral voor Charles Leclerc, die hier zijn eerste F1-race ooit won, een dag nadat zijn vriend Anthoine Hubert het leven liet in een afschuwelijke botsing op het circuit.

Volg onze gids terwijl we uitleggen hoe je F1 online kunt bekijken en een live stream van de Belgische Grand Prix kunt krijgen, waar je ook bent. Lees verder voor details over elke oefensessie, de kwalificatie en natuurlijk de grote race van zondag.

Grand Prix van België - waar en wanneer De race vindt plaats op het bekende circuit van Spa-Francorchamps en alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux.

Vrije training 1

Vrijdag 28 augustus 11:00 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 28 augustus 15:00 - 16:30 Vrije training 3

Zaterdag 29 augustus 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 29 augustus 15:00 - 16:00 Race

Zondag 30 augustus 15:10 - 17:10

Formule 1 Grand Prix van België in Spa

Leclerc volgde zijn eerste F1-overwinning afgelopen september met een nieuwe overwinning op Monza het volgende weekend, maar hij heeft sindsdien niet meer op het hoogste podium gestaan. Zijn beste finish tot nu toe dit seizoen, op de tweede plaats, kwam in de opener in Oostenrijk, en in de vijf races die volgden heeft hij slechts twee top-10-finishes weten te behalen. Zou de plek van zijn eerste grote triomf zijn campagne kunnen heropstarten?

Regerend Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton is bijna uit het zicht aan de top van het kampioenschap en het gemak waarmee hij twee weken geleden in Spanje naar de overwinning reed was beangstigend. Bij zijn laatste twee races in Spa-Francorchamps deed Ferrari hem echter in het stof bijten.

We herinneren ons Leclerc's overwinning in 2019 nog en het jaar daarvoor was het Sebastian Vettel die zegevierde. Herinner je je hem nog? Vorig seizoen was een afknapper volgens de Duitse normen, maar de huidige Grand Prix is iets anders geweest. Een overduidelijk gemiddelde wagen heeft zeker niet geholpen, maar het echte mysterie betreft de verdwijning van Vettel's killer instinct. Om de ellende van nul podiumplaatsen in 2020 te verergeren, is zijn plaats voor volgend seizoen gereserveerd voor Carlos Sainz.

Is dit het moment dat hij wat van zijn momentum kan terugwinnen? Dit is hoe je een F1 live stream krijgt en de Belgische Grand Prix van 2020 online kunt bekijken van begin tot eind deze week.

Grand Prix van België buiten jouw land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van België live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van België te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Spanje live stream in België