F1 live stream: Bekijk de GP van Saoedi-Arabië overal ter wereld online

Met nog maar twee races te gaan hebben wij geen nagels meer over. Het heeft er alle schijn van dat de kampioen van het Formule 1-seizoen 2021 in de allerlaatste race pas wordt beslist, aangezien Lewis Hamilton bezig is met een inhaalslag. Het kan ook zomaar gedaan zijn na Jeddah, als de Brit onverhoopt in de vangrails eindigt dit weekend. Kortom: spanning alom!

Hieronder lees je meer over hoe je de Grand Prix van Saoedi-Arabië live kunt bekijken, inclusief tijdsschema van trainingen kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Saoedi-Arabië

De strijd tussen Red Bull en Mercedes is nog niet eerder in de geschiedenis van de Formule 1 zo heftig geweest. De twee teams vechten elkaar nog net niet de tent uit, maar de spanning is al maanden om te snijden. Waar we na Mexico nog Verstappen aan durfden te wijzen als waarschijnlijke winnaar dit jaar, zo anders is de perceptie na Brazilië en Qatar. Mercedes en met name Hamilton lijkt iets gevonden te hebben, waardoor ze met vlag en wimpel boven de rest van het veld uitsteken.

Of dat ook in Saoedi-Arabië zo zal zijn? Het mooie is dat het circuit van Jeddah gloednieuw is, waardoor elke coureur op 'nul' start. Ook moet nog maar blijken hoe makkelijk inhalen zal zijn op dit retesnelle circuit. Vergeet verder niet dat ongeluk in een klein hoekje zit bij de Formule 1; een van de twee titelkandidaten hoeft maar één foutje te maken, wat voor catastrofale gevolgen kan zorgen.

Grand Prix van Saoedi-Arabië - waar en wanneer De race vindt plaats op het Jeddah Corniche Circuit. De baan is 6,2 kilometer lang en is het eerste circuit in Saoedi-Arabië waar de Formule 1 een race houdt. Vrije training 1

Vrijdag 3 december 14:30 - 15:30 Vrije training 2

Vrijdag 3 december 18:00 - 19:00 Vrije training 3

Zaterdag 4 december 15:00 - 16:00 Kwalificatie

Zaterdag 4 december 18:00 - 19:00 Race

Zondag 5 december 18:30 - 20:30

Dat de rest van het veld gezien kan worden als opvulling, bleek wel uit de afgelopen Grand Prix; Hamilton en Verstappen stonden tientallen seconden voor op de rest bij het vallen van de geblokte vlag. Toch is er nog voldoende moois om naar uit te kijken.

De strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap is onverminderd spannend. Er lijkt geen pijl op te trekken wanneer McLaren of Ferrari goed kunnen presteren. Beide topteams gaan vol goede moed de laatste twee races tegemoet. De derde plek is naast prestige ook een garantie voor een mooie bak aan prijzengeld. In het rijdersklassement is het ook onverminderd spannend, met Lando Norris op een vijfde plek, op de voet gevolgd door Leclerc en Sainz.

De strijd daarachter tussen Alpine en Alpha Tauri lijkt al min of meer beslist te zijn na de vorige race. Fernando Alonso reed naar een knappe derde plek, en mede daardoor is het gat tussen de twee teams nu een flinke 25 punten. Alpha Tauri moet wel van heel goede huizen komen om dit verschil in twee races nog ongedaan te kunnen maken.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Saoedi-Arabië live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Saoedi-Arabië buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van de Grand Prix van Saoedi-Arabië buiten de landsgrenzen? Geen paniek! Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.

Grand Prix van Saoedi-Arabië live stream in Nederland

Image In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. De vrije trainingen worden doorgaans ook uitgezonden op deze zender. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je ook gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Saoedi-Arabië live stream in België