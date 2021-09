F1 live stream: bekijk de GP van Rusland overal ter wereld online

Dit weekend reizen de F1-coureurs af naar Rusland. Het Sochi Autodrom is een relatief nieuw circuit, geopend in 2014. De zeven F1-races die tot nu toe in Rusland gehouden zijn, werden allemaal gewonnen door Mercedes (waarvan vier door Lewis Hamilton en twee door Valtteri Bottas). De weersverwachting van dit weekend voorspelt dat het een chaotische race in de regen zal worden. Dat betekent dat er nog niets in steen staat geschreven als het gaat om de uitkomst van dit weekend.

Hieronder vertellen we je hoe je de Grand Prix van Rusland live kunt kijken, inclusief tijdsschema van de trainingen, de kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Rusland

Waar we normaliter een strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton verwachten, lijkt dit gevecht in Sotsji van de baan. We zagen tijdens de Grand Prix van Monza dat beide coureurs uit de race lagen nadat Verstappen met zijn bolide bovenop Hamilton terechtkwam.

Verstappen heeft voor deze clash een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor de aankomende race in Rusland. Een logische stap van team Red Bull om gelijk de motor van de bolide te wisselen. Verstappen start de GP van Rusland dus vanaf de pitstraat.

We verwachten uiteraard dat Verstappen zo ver mogelijk naar voren zal proberen te rijden, om zo dicht mogelijk achter Hamilton te eindigen en de achterstand op die manier zo klein mogelijk te maken. Verstappen leidt momenteel nog met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Grand Prix van Rusland - waar en wanneer De race vindt plaats op het relatief nieuwe circuit in Sotsji, Rusland: de Sochi Autodrom. De baan is 5,85 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 24 september 10:30 - 11:30 Vrije training 2

Vrijdag 24 september 14:00 - 15:00 Vrije training 3

Zaterdag 25 september 11:00 - 12:00 Kwalificatie

Zaterdag 25 september 14:00 - 15:00 Race zondag

26 september 14:00 - 16:00

Wie zat er fout? Had Hamilton de binnenlijn moeten afsluiten óf was Verstappen te roekeloos? We laten dat aan jou om hierover te beslissen, maar we kunnen wel stellen dat er zeker spanning in de lucht zal zijn aan de voorkant van het peloton - vooral omdat er maar een magere vijf punten verschil op het scorebord staat.

Op Monza reed het team van McLaren door de uitval van Verstappen en Hamilton in een 1-2-tje over de finish, waardoor zowel Daniel Ricciardo als Lando Norris voor een vernieuwend podium zorgden. Blijft Mercedes onverslaanbare op een Russische GP of zorgen de weersvoorspellingen voor spektakel?

Als we het weerbericht mogen geloven, is de kans groot dat het zowel zaterdag als zondag niet droog blijft in Sotsji. Mogelijk kan het natte asfalt nog voor de nodige verrassingen zorgen. Al is het nog maar de vraag of er zondag daadwerkelijk geracet kan worden: er circuleren de nodige beelden rond van overstromingen.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Rusland live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Rusland buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: neem een 2-jarig NordVPN-abonnement voor slechts €2,80 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.Deal bekijken

Grand Prix van Rusland live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. De vrije trainingen worden doorgaans ook uitgezonden op deze zender. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je ook gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Rusland live stream in België