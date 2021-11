F1 live stream: Bekijk de GP van Qatar overal ter wereld online

Welkom bij de zinderende slotfase van het 2021 Formule 1-seizoen! Heel het jaar door zijn Max Verstappen en Lewis Hamilton uitermate aan elkaar gewaagd, en met nog maar drie races te gaan is de strijd spannender dan ooit. Het Formule 1-circus bevindt zich dit weekend op onbekend terrein, namelijk het Losail International Circuit in Qatar. Tussen het zoeken naar de beste Black Friday-deals hebben we zeker tijd voor dit titelgevecht.

Hieronder lees je meer over hoe je de Grand Prix van Qatar live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Qatar

Waar de kaarten na Mexico in het voordeel van Verstappen en Red Bull leken te zijn, zo anders is dat gevoel na de afgelopen race in Brazilië. Ondanks een diskwalificatie en een gridstraf was Lewis Hamilton in zijn Mercedes met nieuwe ICE oppermachtig. De Nederlander hield tientallen ronden lang moedig stand, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen.

De vraag is nu vooral in hoeverre de Nederlander zich zorgen moet maken voor de rest van het seizoen. De Mercedes-krachtbron is zeker niet versleten na 1 race, maar het is de vraag of er weer net zoveel vermogen uitgeperst kan worden. Wat het nog interessanter maakt, is dat we dit weekend racen op het Losail International Circuit, een baan waar nog niet eerder een Formule 1-race heeft plaats gevonden. Welke auto de baan beter ligt, weten we pas na zondag.

Grand Prix van Qatar - waar en wanneer De race vindt plaats op het Losail International Circuit. De baan is 5,4 kilometer lang en is gelegen nabij Lusail, ten noorden van Doha in Qatar. Vrije training 1

Vrijdag 19 november 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 19 november 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 20 november 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 20 november 15:00 - 16:00 Race

Zondag 21 november 15:00 - 17:00

Achter de twee kemphanen was er ook nog een redelijke strijd tussen Bottas en Pérez, al gooide de Virtual Safety Car roet in het eten. Door de VSC kon Bottas een pitstop maken met minimaal tijdsverlies, en kwam hij op enkele seconden voorsprong op Pérez weer de baan op. De Mexicaan wil zich revancheren hiervoor op Qatar.

De strijd tussen Ferrari en McLaren in het constructeurskampioenschap lijkt uit te monden in winst voor Ferrari (met winst bedoelen we de derde plek natuurlijk). De laatste paar races weten de oranje wagens van Norris en Ricciardo weinig punten te scoren, terwijl de Italiaanse renstal van de ene dubbele puntenfinish naar de andere dubbele puntenfinish gaat.

Helemaal achteraan lijkt het alsof George Russell met zijn hoofd al bij volgend seizoen is. De Brit weet zijn Williams maar niet meer in het middenveld te krijgen. Alleen de Haas-wagens zitten nog standaard achter George Russell, alsook zijn teamgenoot Latifi het merendeel van de tijd. Hoe anders zal dat volgend seizoen zijn, met Hamilton naast hem bij Mercedes...

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Qatar live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Qatar buiten je land bekijken

Bevind je je op het moment van de Grand Prix buiten je landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog het spektakel te kunnen volgen. Indien er geoblokkades van kracht zijn, helpen wij je een handje op weg.

Grand Prix van Qatar live stream in Nederland

Image In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Bevind je jezelf buiten Nederland gedurende de Grand Prix? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Qatar live stream in België