F1 live stream: bekijk de GP van Nederland overal ter wereld online

We hebben er tientallen jaren op moeten wachten, maar de Formule 1 is eindelijk terug in Nederland! De Dutch GP vindt plaats op het circuit van Zandvoort. De spanning is om te snijden in het kampioenschap en na het debacle in Spa is iedereen wel toe aan een echte pot racen. Weet Max Verstappen de eerste Grand Prix van Zandvoort sinds 1985 op zijn naam te zetten? Wij zitten er in ieder geval klaar voor.

Hieronder lees je meer over hoe je de Grand Prix van Nederland live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Nederland

Vorige week was het racecircus te vinden op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Hoewel de kwalificatie een ontzettend interessante opstelling opleverde, was de race zelf een ware teleurstelling: na vier uur werden er twee ronden achter de safety car gereden, waarna de race werd afgevlagd. Dit in verband met het bedroevende weer.

Het gevolg hiervan is dat er slechts halve punten uitgedeeld werden. Hoewel Verstappen hierdoor weer ietsjes is ingelopen in het coureursklassement, had waarschijnlijk niemand de Nederlander zo willen zien winnen. Een schrale troost was de tweede plek voor George Russell, die beloond werd met een podiumplek door zijn sterke kwalificatie op de zaterdag.

Grand Prix van Nederland - waar en wanneer De race vindt plaats op Circuit Zandvoort. De baan is 4,3 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 3 september 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 3 september 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 4 september 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 4 september 15:00 - 16:00 Race zondag

Zondag 5 september 15:00 - 17:10

Het weer terzijde: de grote woorden van Ferrari voorafgaand aan de Grand Prix van België konden niet waargemaakt worden op de baan. Het is nog maar de vraag of Sainz en Leclerc wel naar behoren weten te presteren in Zandvoort. Dat is wel nodig, aangezien McLaren iets is uitgelopen na vorige week.

In de garage van Alfa Romeo zijn alle ogen dit weekend gericht op Kimi Räikkönen. De Fin heeft deze week naar buiten gebracht dat 2021 zijn laatste seizoen in de Formule 1 zal zijn. De wereldkampioen van 2007 wil het seizoen in stijl afsluiten. Inmiddels is de strijd met teamgenoot Giovinazzi is nog in volle gang.

Hoe dan ook: eenzelfde debacle als in België hoeven we niet te vrezen. De weersverwachting is zelfs redelijk zonnig. Het ideale weer om een flink feestje te bouwen op het circuit!

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Nederland live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Nederland buiten je land bekijken

Begeef je je op het moment van de Grand Prix buiten je landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog het spektakel te kunnen volgen. Indien er geoblokkades van kracht zijn, weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Nederland live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Dit weekend zijn alle kanalen van Ziggo openbaar voor iedereen! Bevind je jezelf buiten Nederland gedurende de Grand Prix? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Nederland live stream in België