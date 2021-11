F1 live stream: bekijk de GP van Mexico overal ter wereld

De Formule 1 begint aan de laatste triple header van het jaar, en de start ervan vindt plaats in het altijd feestelijke Mexico. Wegens coronaperikelen bleek een race vorig jaar niet mogelijk op het Autódromo Hermanos Rodriguez, maar gelukkig is dat dit jaar wel anders. De fans op het circuit zullen vooral Mexicaan Sergio Pérez toejuichen, maar het titelgevecht gaat toch echt tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Lees hieronder meer over hoe je de Grand Prix van Mexico live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Mexico

In de Verenigde Staten zijn we getrakteerd op een zinderende race. Hoewel er op de baan misschien niet al te veel actie te zien was, zorgden de verschillende strategieën ervoor dat je Verstappen en Hamilton geen moment uit het oog kon verliezen. De Brit kwam elke ronde wel een paar tienden dichterbij, maar wist uiteindelijk niet de Nederlander te passeren. Verstappen is daardoor uitgelopen in het coureursklassement, en wil die voorsprong natuurlijk maar wat graag behouden.

Achter de twee kemphanen zat op gepaste afstand Sergio Pérez. De Mexicaan had een behoorlijk zware race, maar dat was niet te wijten aan de baanomstandigheden; bij Pérez werkte het drinksysteem niet, waardoor hij met horten en stoten het einde van de race wist te halen. Hopelijk wordt hem eenzelfde lot bespaard in thuisland Mexico.

Grand Prix van Mexico - waar en wanneer De race vindt plaats op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De baan is 4,3 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 5 november 18:30 - 19:30 Vrije training 2

Vrijdag 5 november 22:00 - 23:00 Vrije training 3

Zaterdag 6 november 18:00 - 19:00 Kwalificatie

Zaterdag 6 november 21:00 - 22:00 Race

Zondag 7 november 20:00 - 22:00

Achter de podiumplaatsen viel er ook genoeg interessants op te merken. Charles Leclerc wist bijvoorbeeld met zijn Ferrari een flink gat te trekken naar de nummer vijf Daniel Ricciardo, en dat moet een boost geven aan het zelfvertrouwen van de nog altijd ondermaats presterende Italiaanse renstal. Wie weet ligt het hooggelegen circuit van Mexico de Ferrari's heel goed, waardoor er eventueel meer dan een vierde plek inzit.

Yuki Tsunoda is een andere coureur die met trots mag terugkijken op de vorige race. De Japanner bleef koel en sleepte voor Alpha Tauri een mooie tweepunter binnen. De rookie beleeft tot dusver een bewogen seizoen in de Formule 1, maar hopelijk is de negende plek in Texas het startschot voor betere tijden.

Alpine beleefde een weekend om snel te vergeten. Al vrij snel moest Fransman Ocon het opgeven door problemen met zijn auto, en aan het eind van de race bleek er ook een terminaal probleem te zijn met de bolide van Fernando Alonso. Eenzelfde rampscenario wil Alpine koste wat kost voorkomen dit weekend.

Wie de rode lantaarndrager in het constructeurskampioenschap wordt, dat is al vanaf het begin duidelijk. De bolides van Haas zijn niet vooruit te duwen dit jaar, en verwacht wordt dat zowel Schumacher als Mazepin eenzaam achteraan zullen rijden aankomend weekend.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Mexico live stream overal ter wereld kunt bekijken.

Grand Prix van Mexico buiten je land bekijken

Grand Prix van Mexico live stream in Nederland

Image In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. De vrije trainingen worden doorgaans ook uitgezonden op deze zender. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je ook gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Mexico live stream in België