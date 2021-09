F1 live stream: bekijk de GP van Italië overal ter wereld online

De Formule 1 keert dit weekend terug naar Monza, een circuit dat door zowel coureurs als fans wordt gewaardeerd. Bovendien worden we getrakteerd op een nieuw sprintrace-spektakel. Het is de tweede keer dat er een sprintrace is voor de kwalificaties.

Tijdens de eerste vrije training op vrijdag zette Lewis Hamilton de snelste tijd neer. Hij was op de medium band bijna een halve seconde sneller dan Max Verstappen op softs. Het is de vraag of Verstappen zondag opnieuw de eerste podiumplaats weet te bemachtigen. Doorgaans staat Monza bekend als het circuit dat team Red Bull historisch gezien niet het meest gunstig gezind is.

Formule 1 Grand Prix van Italië

Vorige week was de race op Zandvoort een waar spektakel. De randen van het circuit kleurden volledig oranje. De zege was - zoals je ongetwijfeld weet - voor Max Verstappen, die ondanks een slim spelletje van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het Mercedes-team achter zich wist te houden.

Max Verstappen heeft momenteel een kleine voorsprong op Hamilton. De Nederlander heeft 224,5 punten in het klassement. De Brit staat nu op 221,5 punten. Die halve punten zijn afkomstig van de race op Spa-Francorchamps die letterlijk in het water viel.

Grand Prix van Italië - waar en wanneer De race vindt dit maal plaats op Autodromo Nazionale Monza. De baan is 5,8 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 10 september 14:30 - 15:30 Kwalificatie

Vrijdag 10 september 18:00 - 19:00 Vrije training 2

Zaterdag 11 september 12:00 - 13:00 Sprintrace

Zaterdag 11 september 16:30 - 17:00 Race zondag

Zondag 12 september 15:00 - 17:00

Het sprintrace-format is relatief nieuw en werd dit seizoen voor het eerst ingezet tijdens de race in Silverstone, Groot-Brittannië. Het zal ongetwijfeld voor wat beroering zorgen op de 'Temple of Speed', waar Monza om bekend staat. De eerste vrije training wordt gevolgd door een kwalificatiesessie, die de opstelling van de sprintrace op zaterdag bepaalt. Tussendoor vindt er nog een tweede vrije training plaats.

In de sprintrace rijden de coureurs honderd kilometer. De nummer 1 van de sprintrace ontvangt drie punten (de nummer 2 ontvangt twee punten en de nummer 3 krijgt één punt). Deze sprintkwalificatie bepaalt tevens de startopstelling voor de race van zondag.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Italië live overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Italië buiten je land bekijken

Begeef je je op het moment van de Grand Prix buiten je landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog het spektakel te kunnen volgen. Indien er geoblokkades van kracht zijn, weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Italië live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Dit weekend zijn alle kanalen van Ziggo openbaar voor iedereen! Bevind je jezelf buiten Nederland gedurende de Grand Prix? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Italië live stream in België