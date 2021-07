F1 livestream: bekijk de GP van Hongarije overal ter wereld online

Lewis Hamilton is weer helemaal terug in het kampioenschap. Op Silverstone lag Max Verstappen uit de race na een botsing met Hamilton in de eerste ronde. Teamgenoot Sergio Perez eindigde na een rampzalige sprint niet in de top 10. De relaties tussen Verstappen, Mercedes en Red Bull hebben een historisch dieptepunt bereikt. Neemt Max dit weekend wraak op de Brit? Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Hongarije live kunt kijken, inclusief tijdschema van trainingen, kwalificatie en de race zelf.

GP van Hongarije - waar en wanneer? De tiende race van het seizoen wordt gereden op het circuit Hungaroring. Het circuit in de buurt van hoofdstad Boedapest is 4,4 kilometer lang en er wordt sinds 1986 op deze baan gereden. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 30 juli 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 30 juli 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 31 juli 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 31 juli 15:00 - 16:00 Race

Zondag 1 augustus 15:00 - 17:00

Dankzij zijn agressieve aanpak was het slechts een kwestie van tijd dat Max Verstappen in een crash terecht zou komen. Dat is precies wat er de vorige race gebeurde. De Brit raakte met zijn voorwiel het achterwiel van Verstappen, waardoor de Red Bull-coureur met volle vaart van de baan vloog. De Nederlander moest daardoor de winst van Silverstone afstaan aan rivaal Lewis Hamilton. Het is hierdoor zojuist persoonlijk geworden tussen Verstappen en Hamilton.

In het verleden is Hamilton een dominante verschijning geweest op de Hungaroring. Hij heeft de laatste drie GP's van Hongarije gewonnen, met een totaal van acht. Toch staat de winst voor de Mercedes-rijder nog niet vast. Verstappen zal er alles aan doen om wraak te nemen. Het belooft wederom een spannende race te worden.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Hongarije kunt kijken via een F1 livestream overal ter wereld.

Bekijk de Grand Prix van Hongarije buiten jouw land

Woon je in Nederland of België, maar zit je op het moment van de race buiten de landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een livestream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Hongarije livestream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. Het volledige raceweekend vind je op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kan je alsnog een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.Deal bekijken

Grand Prix van Hongarije livestream België