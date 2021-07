F1 live stream: bekijk de GP van Groot-Brittannië overal ter wereld online

Het Formule 1-seizoen heeft ons tot dusver zeker niet teleurgesteld. Twee weken geleden was Max Verstappen wederom oppermachtig in Oostenrijk. De Nederlander heeft nu al drie overwinningen op rij geboekt, en het doel is om zijn voorsprong van 32 punten op Hamilton in Silverstone uit te breiden. Door het nieuwe sprintrace-format kan de Nederlander in totaal maar liefst 29 punten oppakken. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Groot-Brittannië live kunt kijken, inclusief tijdschema van trainingen, kwalificatie en de race zelf.

GP van Groot-Brittannië - waar en wanneer? De negende race van dit seizoen wordt gereden op het circuit van Silverstone. het wegracecircuit is 5,9 kilometer lang en is de eerste baan waar het sprintrace-format plaatsvindt. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 16 juli 15:30 - 16:30 Kwalificatie

Vrijdag 16 juli 19:00 - 20:00 Vrije training 2

Zaterdag 17 juli 13:00 - 14:00 Sprintrace

Zaterdag 17 juli 17:30 Race

Zondag 18 juli 16:00 - 18:00

De race in Silverstone heeft alles in zich om een memorabel weekend te worden. Doorgaans is dit bij uitstek een circuit waar Mercedes de bovenhand heeft. Doordat Red Bull echter grote stappen voorwaarts heeft gemaakt, sluiten we niet uit dat het een heel spannend gevecht gaat worden tussen Red Bull en Mercedes. De ogen zullen met name gericht zijn op Verstappen en Hamilton, de nummers een en twee in het coureursklassement.

Het nieuwe sprintrace-format zal ook vast en zeker voor wat reuring zorgen. De eerste vrije training wordt gevolgd door een kwalificatiesessie, die de opstelling van de sprintrace op zaterdag bepaalt. Tussendoor vindt er nog een vrije training plaats overigens. In de sprintrace rijdt men 100 kilometer, wat neerkomt op 17 rondes in Silverstone. De nummer 1 ontvangt drie punten, en de race bepaalt tevens de startopstelling voor de race van zondag.

Lando Norris wist in Oostenrijk hoge ogen te gooien met zijn McLaren. De Brit wist Valtteri Bottas te benaderen tot minder dan een seconde, en de licht beschadigde bolide van Hamilton bleef ver achter hem. De Engelse renstal zal verheugd zijn met dit resultaat, aangezien de strijd voor plek drie met Ferrari een gevecht is voor vele miljoenen.

Aston Martin is een andere renstal waar Silverstone de thuis-Grand Prix is. Het team zal Oostenrijk snel achter zich willen laten. Zowel Stroll als Vettel belandden buiten de punten. Met name laatstgenoemde had een race om te vergeten; in de laatste ronde tikte oud-teamgenoot Kimi Räikkönen de Duitser van de baan.

Een ander team om in de gaten te houden is de Britse renstal Williams. De Brit George Russell is erop gebrand om voor de duizenden aanwezige fans een topprestatie te leveren.

Bekijk de Grand Prix van Groot-Brittannië buiten jouw land

Woon je in Nederland of België, maar zit je op het moment van de race buiten de landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Groot Brittannië live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. Het volledige raceweekend kijk je op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kan je alsnog een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Imola te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

