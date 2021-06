F1 live stream: bekijk de GP van Frankrijk overal ter wereld online

We hebben tot dusver geen redenen tot klagen in het huidige Formule 1-seizoen. De strijd om het kampioenschap is spannender dan ooit tevoren, en dat hebben we voor een groot deel te danken aan de Nederlander Max Verstappen. De jonge Red Bull-coureur laat al jaren zijn kwaliteiten zien op het circuit, maar in 2021 heeft hij ook echt de auto om het meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton lastig te maken. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Frankrijk live kunt kijken, inclusief tijdschema van trainingen, kwalificatie en de race zelf.

In Baku zagen we Sergio Pérez zijn eerste overwinning voor Red Bull binnenhalen, maar niet voordat zowel Hamilton als Verstappen hun kansen in rook zagen opgaan. Verstappen door een klapband uit het niets, en Hamilton die in de fout ging bij de laatste herstart, waarna de Brit buiten de top 10 eindigde. De twee zijn erop gebrand om dit weekend wel punten te halen. Ondanks hun nulscores is het gat naar de nummer 3 (Pérez) in het kampioenschap vrij significant (36 punten op Verstappen, 32 op Hamilton).

Een andere mooie prestatie van vorig raceweekend behaalde Sebastian Vettel. De ervaren Duitse coureur wist voor het eerst een podiumplek te behalen met Aston Martin. Vlak achter Vettel eindigde Pierre Gasly op de derde plek met Alpha Tauri, waardoor het een podium was in Baku met alleen maar blije en verrassende gezichten.

Grand Prix van Frankrijk - Waar en wanneer? De zesde race van het 2021-seizoen wordt gereden op het Circuit Paul Ricard (ook wel Le Castellet genoemd) in Frankrijk. De baan is 5,8 kilometer lang en is vorig jaar overgeslagen wegens de coronapandemie. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 18 juni 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 18 juni 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 19 juni 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 19 juni 15:00 - 16:00 Race

Zondag 20 juni 15:00 - 17:00

Net buiten het podium eindigde Charles Leclerc, die op de zaterdag in Baku toch een behoorlijk goede tijd reed, namelijk de pole-tijd. Het ziet ernaar uit dat de Ferrari een betere kwalificatie-auto dan race-auto heeft gebouwd. In Monaco leken de Ferrari's de concurrentie vooraan beter bij te kunnen houden, al is inhalen daar natuurlijk schier onmogelijk.

Een iets mindere week in Baku was weggelegd voor Valtteri Bottas. De Fin reed een hopeloze kwalificatie en was in de race zowaar nog slechter. Ondanks alle uitvallers kwam de Fin niet verder dan de twaalfde positie. Er gaan geruchten dat Bottas bezig is aan zijn laatste seizoen bij Mercedes, en dan helpen zulke prestaties als in Baku natuurlijk niet bepaald om die vermoedens tegen te spreken.

Helemaal achterin blijft het een strijd tussen Haas en Williams. Hoewel Williams op zaterdagen nog wel redelijk bij weet te blijven bij de rest van het middenveld, zakt de bolide meestal af naar Haas-niveau op de zondagen. Wellicht dat een van de twee teams het in Frankrijk wel beter voor elkaar heeft.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Frankrijk live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Frankrijk buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar zit je op het moment van de race buiten de landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Grand Prix van Frankrijk live stream Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. Het volledige raceweekend kijk je op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kan je alsnog een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Imola te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Frankrijk live stream België