F1 live stream: bekijk de GP van de Verenigde Staten overal ter wereld online

Het spannendste Formule 1-seizoen in tijden is beland in de Verenigde Staten. Na een wat minder intense wedstrijd in Turkije zijn de verwachtingen voor de race op het Circuit of the Americas hooggespannen. Hoewel Verstappen met zijn tweede plek in Istanboel de koppositie overnam van Lewis Hamilton in het rijdersklassement, leek laatstgenoemde wel over de snellere bolide te beschikken.

Hieronder lees je meer over hoe je de Grand Prix van de Verenigde Staten live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten

Zoals gezegd behaalde Verstappen een prima tweede plek in Istanboel, en teamgenoot Pérez wist mooi aan te sluiten met een derde plek. Er wordt niet verwacht dat een van de twee heren een motorwissel gaat ondernemen, wat betekent dat er in principe geen gridstraffen aan te pas komen dit weekend. Hetzelfde kan gezegd worden over Mercedes. Hamilton wist ondanks zijn motorwissel in Turkije toch nog de vijfde positie te behalen.

Valtteri Bottas was veruit de beste in Istanboel, maar heeft nog een hoop goed te maken in het klassement, mocht hij nog een poging willen wagen voor de titel. Aangezien het overduidelijk is dat Mercedes Lewis Hamilton als de nummer 1-coureur ziet, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Fin dit jaar nog een echte aanval kan en/of mag wagen.

Grand Prix van de Verenigde Staten - waar en wanneer De race vindt plaats op Circuit of the Americas. De baan is 5,47 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 22 oktober 18:30 - 19:30 Vrije training 2

Vrijdag 22 oktober 22:00 - 23:00 Vrije training 3

Zaterdag 23 oktober 20:00 - 21:00 Kwalificatie

Zaterdag 23 oktober 23:00 - 00:00 Race

Zondag 24 oktober 21:00 - 23:00

Hoewel Ferrari dit jaar wederom geen serieuze titelkandidaat is gebleken, wist Charles Leclerc zijn bolide wel naar een mooie vierde plek te rijden. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre Ferrari dit weekend weet aan te sluiten; COTA staat bekend om zijn lange rechte stukken, en laat dat nu net een aspect zijn waar de Ferrari's dit jaar niet floreren.

McLaren daarentegen lijkt wel goede papieren te hebben. Als we afgaan op de prestaties in Monza en Sochi, mogen fans van de oranje bolides rekenen op een stunt. In Istanboel was het echter niet heel overtuigend, dus we zouden er ook weer geen geld op in durven zetten.

Voor Aston Martin gaat het waarschijnlijk een lastig weekend worden. Nog voor de eerste training kwam al naar buiten dat Sebastian Vettel een motorwissel heeft genomen, wat betekent dat hij achteraan de grid start. Wellicht dat Lance Stroll nog het een en ander weet te redden voor het team van papa Stroll.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van de Verenigde Staten live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van de Verenigde Staten buiten je land bekijken

Bevind je je op het moment van de Grand Prix buiten je landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog het spektakel te kunnen volgen. Indien er geoblokkades van kracht zijn, helpen wij je een handje op weg.

Grand Prix van de Verenigde Staten live stream in Nederland

Image In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Bevind je jezelf buiten Nederland gedurende de Grand Prix? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van de Verenigde Staten live stream in België