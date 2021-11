F1 live stream: bekijk de GP van Brazilië overal ter wereld

Het gat tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton mag dan opgelopen zijn na de afgelopen Grand Prix, de spanning is nog altijd onverminderd hoog. Met nog maar een paar races te gaan kan elk foutje fataal zijn. Zeker nu de bolides ontzettend aan elkaar gewaagd lijken te zijn. Red Bull gaat met vol vertrouwen de volgende Grand Prix in, maar je mag Mercedes nooit uitsluiten.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Brazilië live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie, sprintrace en de race.

Formule 1 Grand Prix van Brazilië

Mexico mag dan niet de boeken ingaan als de spannendste race van het seizoen, toch was er genoeg te vieren met Red Bull-bril op. De bolide, ontworpen door Adrian Newey, bleek ondanks een ongelukkige kwalificatie oppermachtig vorige week. Max Verstappen hield Lewis Hamilton met redelijk gemak achter zich, en Sergio Pérez aasde zelfs lange tijd op de tweede positie.

Dat Valtteri Bottas de tweede coureur is, dat is al een tijdje duidelijk. In Mexico reed de Fin een verloren race, nadat hij in de eerste bocht spinde door Daniel Ricciardo. Mercedes zag in Bottas echter de ideale man om dankzij een extra pitstop het punt voor de snelste ronde af te pakken van Verstappen. Daar waren twee pogingen voor nodig, maar uiteindelijk lukte het wel in de laatste ronde.

Grand Prix van Brazilië - waar en wanneer De race vindt plaats op het Autódromo José Carlos Pace, ook wel bekend als Interlagos. De baan is 4,3 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 12 november 16:30 - 17:30 Kwalificatie

Vrijdag 12 november 20:00 - 21:00 Vrije training 2

Zaterdag 13 november 16:00 - 17:00 Sprintkwalificatie

Zaterdag 13 november 20:30 - 22:00 Race

Zondag 14 november 18:00 - 20:00

Buiten de strijd om de tweede podiumplek was er niet super veel actie op de baan te aanschouwen. Wel reed Pierre Gasly een puike wedstrijd. De Fransman wist met zijn Alpha Tauri-bolide een mooie vierde plek binnen te slepen, op gepaste afstand van beide Ferrari's. De strijd om plek vijf in het constructeurskampioenschap met Alpine is er hierdoor nog spannender op geworden. De teams staan nu allebei op 106 punten.

Achter Alpha Tauri en Alpine vinden we Aston Martin terug, wat toch wel de teleurstelling van het seizoen genoemd mag worden. Waar het team onder de naam Racing Point vorig jaar nog hoge ogen wist te gooien, is dat in 2021 wel anders. Zelfs viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wist er afgelopen weekend niet veel meer uit te persen dan een zevende plek, op behoorlijke afstand van Sainz.

Bij McLaren is de spanning om te snijden na afgelopen weekend. De McLarens waren verre van competitief, en het is nog maar de vraag of de oranje bolides van Norris en Ricciardo zich op zijn gemak voelt op de laatste paar circuits.

Nikita Mazepin mocht door penalty's van anderen hoger op de grid starten dan hij gewend is, maar uiteindelijk eindigde de Rus als laatste (van alle wagens die nog in de race waren), op drie ronden achterstand op Verstappen.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Brazilië live stream overal ter wereld kunt bekijken.

Grand Prix van Brazilië buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan helpen wij jou op weg.

Grand Prix van Brazilië live stream in Nederland

Image In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. De vrije trainingen worden doorgaans ook uitgezonden op deze zender. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je ook gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Brazilië live stream in België