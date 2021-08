F1 live stream: bekijk de GP van België overal ter wereld online

Het voelde aan als een eeuwigheid, maar de zomerstop is eindelijk achter de rug! Het Formule 1-circus is dit weekend te vinden in België, op circuit Spa-Francorchamps. Tot dusver zijn we op onze wenken bediend dit jaar, met spectaculaire races over heel de wereld. Ondanks de sterke start van Max Verstappen is het toch Lewis Hamilton die momenteel de ranglijst aanvoert. Gaat daar dit weekend verandering in komen? En welke rol speelt het weer? Wij kunnen in ieder geval niet wachten.

Hieronder vertellen we je hoe je de Grand Prix van België live kunt kijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van België

We worden zoals gezegd al maanden verwend dit seizoen met een spannende tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Nederlander is de eerste in tijden die de Brit het vuur aan de schenen weet te leggen in meerdere races achter elkaar. Helaas zijn de laatste races voor Verstappen niet heel goed verlopen, waardoor Hamilton alsnog het voortouw neemt in het klassement. Het wordt spannend om te zien wie er beter uit de startblokken komt na de zomerstop.

Op plek drie in het klassement vinden we niet Pérez of Bottas, maar Lando Norris. De coureur van McLaren scoort consistent punten, en dat zorgt ervoor dat hij twee coureurs van topteams achter zich weet te houden. Of McLaren echter opgewassen is tegen de snelheid van Red Bull en Mercedes op Spa-Francorchamps, betwijfelen we nog.

Grand Prix van België - waar en wanneer De race vindt plaats op het bekende circuit van Spa-Francorchamps. De baan is 7 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 27 augustus 11:30 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 27 augustus 15:00 - 16:00 Vrije training 3

Zaterdag 28 augustus 12:00 - 13:00 Kwalificatie zaterdag

28 augustus 15:00 - 16:00 Race zondag

29 augustus 15:00 - 17:10

Weer daarachter vinden we Ferrari terug, wat erg optimistisch is over de tweede helft van dit jaar. Zowel Leclerc als Sainz hoopt natuurlijk te kunnen strijden voor podiumplekken, iets wat zo nu en dan lukte dit jaar.

Bij Alpine heerst er waarschijnlijk nog altijd een feeststemming. Esteban Ocon wist namelijk de Grand Prix van Hongarije op zijn naam te schrijven, na een werkelijk knotsgekke race. Mede dankzij teamgenoot Fernando Alonso, die Hamilton ronden lang achter zich wist te houden. Er wordt regen verwacht dit weekend, dus het zou zomaar weer een spektakelstuk kunnen worden in België.

Achterin zien we dat Williams eindelijk zijn eerste punten van het seizoen heeft behaald. Het wordt interessant om te zien of George Russell ook volgend jaar nog punten bij elkaar moet gaan sprokkelen voor het Britse team, of dat hij op de plek van Valtteri Bottas komt te zitten volgend jaar.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van België live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van België buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee. Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: neem een 2-jarig NordVPN-abonnement voor slechts €2,80 per maand. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.Deal bekijken

Grand Prix van België live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo-abonnees. De vrije trainingen worden doorgaans ook uitgezonden op deze zender. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je ook gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Portugal live stream in België