F1 live stream: Bekijk de GP van Bahrein overal ter wereld online

We hebben er weer maanden op moeten wachten, maar dit weekend is het eindelijk zover: het nieuwe Formule 1-seizoen 2022 gaat van start! De afgelopen weken hebben de teams al diverse tests gedaan, maar nu barst de strijd dan echt los. De eerste race vindt plaats in Bahrein, waar ook de officiële wintertests hebben plaatsgevonden.

Hieronder lees je meer over hoe je de Grand Prix van Bahrein live kunt bekijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Bahrein

We zijn vorig jaar getrakteerd op een van de spannendste seizoenen in de geschiedenis van de Formule 1. Ook zagen we voor het eerst een Nederlander kampioen worden in de koningsklasse van de autosport, namelijk Max Verstappen. Het 2022-seizoen heeft dan ook grote schoenen om te vullen.

Een belangrijke factor in het nieuwe jaar zijn de reglementswijzigingen. Dit jaar zien de auto's er behoorlijk anders uit, wat geheid gevolgen heeft voor de rangorde. Tijdens de testdagen hebben we een indicatie gekregen van hoe goed teams ervoor staan, maar vergeet niet dat niemand dan het achterste van zijn tong laat zien.

De eerste tekenen zijn in ieder geval positief voor Red Bull en Ferrari. Met name de Italiaanse renstal weet de aandacht te trekken, en niet in de laatste plaats vanwege de prachtige bolide die ze dit jaar hebben gemaakt. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc leken tevreden te zijn met de prestaties van de F1-75.

Bij het team van Mercedes is er iets minder tevredenheid na de testdagen. Met name het vreemde porpoising, waarbij de auto zich constant vastzuigt aan het asfalt en weer loslaat, lijkt erg aanwezig te zijn bij de bolide van de Duitsers.

Grand Prix van Bahrein - waar en wanneer De eerste race van het seizoen in 2022 wordt gereden op het Bahrain International Circuit, wat in Bahrein ligt. De baan is 5,4 kilometer lang en staat bekend als een circuit waar inhalen zeker mogelijk is. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 18 maart 13:00 - 14:00 Vrije training 2

Vrijdag 18 maart 16:00 - 17:00 Vrije training 3

Zaterdag 19 maart 13:00 - 14:00 Kwalificatie

Zaterdag 19 maart 16:00 - 17:00 Race

Zondag 20 maart 16:00 - 18:00

Verder zijn er diverse journalisten die gecharmeerd waren van wat McLaren liet zien in Barcelona. Het is nog vroeg dag, maar een aansluiting naar de top zouden wij zeker toejuichen.

Een ander team dat hoge ogen gooide was Haas. Zowel Kevin Magnussen als Mick Schumacher hadden een relatief snel rondje gereden met hun nieuwe bolide. Uiteraard zegt dat nog weinig omdat het testritten waren, maar het is mooi om te zien dat het geplaagde team niet helemaal achteraan lijkt te gaan rijden dit seizoen.

Verder zijn we natuurlijk erg benieuwd naar de prestaties van Alexander Albon bij Williams. De coureur is nog altijd verbonden aan Red Bull, en hoopt bij het iconische raceteam weer naam voor zichzelf te maken. Dan moet dat beginnen met het verslaan van zijn teamgenoot Latifi.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Bahrein live stream overal ter wereld kunt kijken.

Grand Prix van Bahrein live stream Nederland

Formule 1 is de afgelopen jaren razend populair geworden in Nederland, en dat is grotendeels te danken door één persoon: Max Verstappen. De Nederlander maakte in 2015 zijn officiële debuut, en zorgde er mede voor dat Ziggo Sport ontzettend veel abonnees binnenhaalde dankzij de uitzendrechten voor de Formule 1.

Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay, een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. De streamingdienst heeft naast de uitzendrechten van de Formule 1 ook die van de Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het nieuwe seizoen), Bundesliga en de PDC (darts) binnen weten te slepen.

Viaplay is vanaf het 2022-seizoen in handen van de Formule 1-uitzendrechten. De Scandinavische streamingdienst is in maart gestart met uitzenden. Standaard kost een Viaplay-abonnement 13,99 euro per maand. Dankzij een speciale introductie-actie genieten nieuwe klanten nu van een voordelig tarief: verzeker jezelf tot en met juli van Viaplay voor slechts 9,99 euro per maand! Naast de Formule 1 en diverse andere sporten geniet je ook van topfilms, series en meer.

Grand Prix van Bahrein live stream België

Wil je de Formule 1 Grand Prix in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Telenet Play Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van Formule 1 en diverse andere sportevenementen. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de Grand Prix te bekijken.

Grand Prix van Bahrein buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.