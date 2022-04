F1 live stream: Bekijk de GP van Australië overal ter wereld online

Zowel in Bahrein als in Saoedie-Arabië zijn we getrakteerd op twee zeer interessante races. De nieuwe reglementen lijken hun vruchten af te werpen. Na een pauze van twee weken is het nu de hoogste tijd om te gaan rijden op Albert Park in Australië. In 2019 werd er voor het laatst hier gereden, en sindsdien is er het nodige aangepast voor spectaculairdere races.

Hieronder lees je hoe je de Grand Prix van Australië live kunt bekijken, inclusief tijdsschema van trainingen, kwalificatie en race.

Formule 1 Grand Prix van Australië

De grote winnaar bij de vorige race was zonder meer Max Verstappen. De Nederlander had enig geluk nodig met de safety car-situatie door Latifi (wie anders?), maar moest alsnog op eigen kracht de pijlsnelle Ferrari van Leclerc voorbij. De laatste paar rondes waren ontzettend spectaculair, want de auto's konden elkaar goed blijven volgen. Dat belooft wat voor Albert Park!

Iets minder gelukkig waren de Mercedessen in de vorige race. George Russell sloot netjes aan als vijfde, maar Hamilton kwam niet verder dan de tiende positie. Het toont aan dat de voorheen zo sterke renstal nog lang niet de oude is. Ook heeft Mercedes geen nieuwe achtervleugel gereed voor deze Grand Prix, terwijl dat wel de bedoeling was geweest.

De bolides van Haas presteren nog altijd boven verwachting. De Deen Magnussen vervult een heldenrol, door in de eerste twee races al heel wat punten bij elkaar te sprokkelen. Hopelijk voor de Amerikaanse renstal weet Magnussen deze lijn voort te zetten. Wie weet gaat zijn teamgenoot Schumacher dit weekend ook in de punten rijden.

Grand Prix van Australië - waar en wanneer De race vindt plaats op het Albert Park Street Circuit. De baan is 5,3 kilometer lang en is op diverse punten aangepast, om betere races te bewerkstelligen. Vrije training 1

Vrijdag 8 april 02:30 - 03:30 Vrije training 2

Vrijdag 8 april 06:00 - 07:00 Vrije training 3

Zaterdag 9 april 04:00 - 05:00 Kwalificatie

Zaterdag 9 april 07:00 - 08:00 Race

Zondag 10 april 07:00 - 09:00

Bij Alpine hopen ze op een iets rustiger weekend dan in Jeddah. De twee kemphanen Alonso en Ocon hadden het een paar rondes aan de stok met elkaar. Leuk om te zien, maar iets minder leuk om als team naar te kijken.

Tot dusver lijken McLaren en Aston Martin de grote tegenvallers te worden van dit seizoen. De beide Engelse renstallen presteren belabberd, en met name het team van Lawrence Stroll lijkt zich op te mogen maken voor een gevecht in de achterhoede.

Grand Prix van Australië live stream Nederland

Formule 1 is de afgelopen jaren razend populair geworden in Nederland, en dat is grotendeels te danken door één persoon: Max Verstappen. De Nederlander maakte in 2015 zijn officiële debuut, en zorgde er mede voor dat Ziggo Sport ontzettend veel abonnees binnenhaalde dankzij de uitzendrechten voor de Formule 1.

Vanaf 2022 zijn de uitzendrechten in Nederland in handen van Viaplay (opens in new tab), een video-on-demanddienst van het Scandinavische Nordic Entertainment Group. De streamingdienst heeft naast de uitzendrechten van de Formule 1 ook die van de Formule 2, Formule 3, Premier League (vanaf het nieuwe seizoen), Bundesliga en de PDC (darts) binnen weten te slepen.

Grand Prix van Australië live stream België

(opens in new tab) Wil je de Formule 1 Grand Prix in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Telenet Play Sports (opens in new tab). Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van Formule 1 en diverse andere sportevenementen. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN (opens in new tab) alsnog de Grand Prix te bekijken.

Grand Prix van Australië buiten je land bekijken

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.