F1 live stream: Bekijk de GP van Abu Dhabi gratis overal ter wereld online

We heten je van harte welkom in de zinderende finale van het 2021 Formule 1-seizoen! De afgelopen maanden waren gevuld met sensatie, en de uiteindelijke strijd wordt beslist in de allerlaatste Grand Prix van het seizoen. De heren van Netflix hadden zelf geen beter script kunnen verzinnen. De seizoensfinale vindt plaats in Abu Dhabi, een circuit wat dit jaar op een paar plekken is aangepast. Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot de race!

Hieronder lees je meer over hoe je de Grand Prix van Abu Dhabi gratis live kunt bekijken, inclusief tijdsschema van trainingen kwalificatie en de race.

Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi

De hectische Grand Prix van Saoedi-Arabië leerde ons maar weer dat niets zeker is in de wereld van Formule 1. Vooraf leek alles uit te wijzen op een makkelijke overwinning van Mercedes, maar de kwalificatie toonde aan dat Verstappen gewaagd was aan de snelheid van de Duitse renstal. Des te teleurstellender dat zijn snelle rondje in het water liep, al hebben we aan spektakel geen gebrek gehad tijdens de race zelf.

Lewis Hamilton wist de Grand Prix van Saoedi-Arabië te winnen vorige week, waardoor de twee kemphanen nu gelijk staan in punten in het klassement. Max Verstappen heeft wel een race meer gewonnen, waardoor de Nederlander bij gelijke stand uitgeroepen wordt tot kampioen. De theorie dat de Nederlander maar wat graag met z'n tweeën de baan afgaat, leeft dan ook wereldwijd. Zelf houdt Verstappen echter zijn hoofd koel.

Ziggo heeft voor de laatste race van het seizoen zijn Sport-kanaal opengezet, zodat ook niet-abonnees kunnen genieten van de Grand Prix van Abu Dhabi.

F1 Abu Dhabi Grand Prix live stream De laatste race van seizoen 2021 wordt verreden op het Yas Marina Circuit in het emiraat Abu Dhabi, onderdeel van de Verenigde Arabische Emiraten. De baan is 5,6 kilometer lang. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 10 december 10:30 - 11:30 Vrije training 2

Vrijdag 10 december 14:00 - 15:00 Vrije training 3

Zaterdag 11 december 11:00 - 12:00 Kwalificatie

Zaterdag 11 december 14:00 - 15:00 Race

Zondag 12 december 14:00 - 16:00

Buiten het bijzonder spannende kampioenschap is ook de strijd daarachter interessant. Het is nog altijd maar de vraag of Ferrari aan de haal gaat met de derde plek in het constructeursklassement, of dat McLaren dit weekend er alsnog overheen gaat. Beide teams zijn in ieder geval een stuk competitiever dan vorig jaar. Het is te hopen dat zij deze lijn door kunnen trekken volgend jaar, zodat er nog meer concurrentie komt voor de topposities.

Bij Alfa Romeo wordt het waarschijnlijk een emotioneel gebeuren. Zowel Kimi Räikkönen als Antonio Giovinazzi rijden hun laatste wedstrijd voor de renstal. Waar Giovinazzi echter doorgaat in de Formule E, is Kimi met zijn 42 jaar wel klaar met de wereld van Formule 1. De voormalig wereldkampioen zwaait af en heeft ook nog niets op de planning staan. Hij wil eerst tijd spenderen met zijn gezin.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Abu Dhabi live stream gratis overal ter wereld online kunt kijken.

Grand Prix van Abu Dhabi buiten je land bekijken

Bevind je je op het moment van de Grand Prix buiten je landsgrenzen? Geen paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog het spektakel te kunnen volgen. Indien er geoblokkades van kracht zijn, helpen wij je een handje op weg.

Grand Prix van Abu Dhabi live stream in Nederland

Image In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2021-seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, die je ook online kunt kijken via Ziggo GO. Speciaal voor de laatste Grand Prix van de Formule 1 dit seizoen heeft Ziggo zijn Sport-kanaal opengezet. Ook niet-abonnees kunnen dus meekijken! Bevind je jezelf buiten Nederland gedurende de Grand Prix? Gebruik dan een VPN om alsnog de race te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Abu Dhabi live stream in België