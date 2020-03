F1 live stream: bekijk de Australische Grand Prix 2020 overal ter wereld online

Het Formule 1 seizoen van 2020 begint inmiddels traditiegetrouw in Melbourne, Australië. Het is aan Lewis Hamilton en Mercedes om te laten zien dat de Duitse fabrikant wederom de beste auto heeft geproduceerd dit jaar. Je kunt een F1 live stream overal ter wereld bekijken als je onderstaande stappen volgt.

Grand Prix Australië 2020 - waar en wanneer Australië is het land waar het nieuwe seizoen van de Formule 1 wederom mag beginnen. Het Melbourne Circuit is 5,3 kilometer lang en heeft in het verleden vaker spectaculaire races bewerkstelligd. Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux. Vrije training 1

Vrijdag 13 maart 02:00 - 03:30 Vrije training 2

Vrijdag 13 maart 06:00 - 07:30 Vrije training 3

Zaterdag 14 maart 04:00 - 05:00 Kwalificatie

Zaterdag 14 maart 07:00 - 08:00 Race

Zondag 15 maart 06:10 - 08:10

Na de testweken in Barcelona is het nu eindelijk tijd voor de eerste officiële Grand Prix van 2020. Al het spektakel van week 1 vindt plaats op het Melbourne Circuit in Australië. Wereldkampioen Lewis Hamilton lijkt na sterke tests van Mercedes op Barcelona wederom dé favoriet voor de titel. Mocht hij samen met Mercedes de titels vergaren dit jaar, dan evenaart Hamilton met zeven titels Michael Schumacher, én wordt Mercedes het enige team dat ooit zeven keer achter elkaar de titel voor constructeur heeft gewonnen.

Wie de grootste concurrent gaat worden van Mercedes, durven we op dit moment nog niet te zeggen. Je mag Ferrari natuurlijk nooit uitsluiten, maar de Italiaanse renstal heeft bepaald geen prettige winter achter de rug. Max Verstappen in zijn Red Bull houdt wel van een spannende race, maar de afgelopen jaren wist het team nooit een titelwaardige auto af te leveren.

Als echte F1-kenner ben je natuurlijk bekend met het Melbourne Circuit. Het circuit is met zijn 5,3 kilometer relatief lang en behoort tot een van de snellere banen. Lewis Hamiltons toptijd in kwalificatie vorig jaar kwam neer op een gemiddelde snelheid van 235 kilometer per uur, wat bijzonder hoog is.

Lees hieronder hoe je deze spannende eerste Grand Prix kunt kijken via een F1 live stream overal ter wereld.

Bekijk de Australische Grand Prix buiten jouw land

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,10 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix Australië live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Australië te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.



Grand Prix Australië live stream in België

Wil je de Formule 1 Grand Prix van Australië in België bekijken? Dan dien je een abonnement te nemen op Telenet Play Sports. Deze betaalzender is beschikbaar in België en beschikt over de rechten van Formule 1 en diverse andere sportevenementen. Heb je een abonnement op deze dienst, maar zit je niet in België vanavond? Dan is het mogelijk om via een VPN alsnog de wedstrijd tussen Ajax en Valencia te bekijken.