F1 Grand Prix van Silverstone live stream: bekijk de race overal ter wereld online

Na een korte adempauze is de Formule 1 weer helemaal terug van weggeweest. Na twee races in Oostenrijk te hebben gehouden en één in Hongarije, mogen we ons nu opmaken voor een double header in Silverstone. Gezien de historie op dit circuit en van het huidige seizoen (tot dusver) lijkt het vrijwel een zekerheid dat Mercedes de ranglijsten gaat aanvoeren van vrijdag tot en met zondag. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Silverstone live stream kunt bekijken, inclusief het bijbehorende schema voor de Formule 1.

De vierde race van het 2020 seizoen vindt plaats op Silverstone in Groot-Brittannië. De baan is 5,9 kilometer lang en heeft ons de afgelopen jaren ontzettend veel spektakel bezorgd.



Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux.



Vrije training 1

Vrijdag 31 juli 12:00 - 13:30 Vrije training 2

Vrijdag 31 juli 16:00 - 17:30 Vrije training 3

Zaterdag 1 augustus 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 1 augustus 15:00 - 16:00 Race

Zondag 2 augustus 15:10 - 17:10

Formule 1 Silverstone met een special guest

Veruit het meest bijzondere nieuws van de Grand Prix van Silverstone is de terugkeer van Nico Hulkenberg. Afgelopen donderdag werd bekendgemaakt dat Racing Point-coureur Sergio Pérez niet deel kan nemen aan de beide wedstrijden in Groot-Brittannië. Hij is namelijk positief getest op het coronavirus. Vermoedelijk heeft de Mexicaan dit opgelopen nadat hij naar zijn thuisland is gevlogen na de GP in Hongarije, omdat zijn moeder na een ongeval in het ziekenhuis was beland. Ondanks de inachtneming van de FIA-protocollen heeft hij het virus toch opgelopen.

Hoe Racing Point precies uit is gekomen bij Nico Hulkenberg, durven we momenteel nog niet te zeggen. Het ziet er in ieder geval naar uit dat hij gereed is om deel te nemen aan de wedstrijd van aanstaande zondag. De Duitser kreeg vorig jaar geen nieuw contract aangeboden bij Renault. Ondanks dat hij dus al maandenlang geen F1-zitje meer heeft, hoefde Hulkenberg maar 3 Formule 1-wedstrijden te missen tot dusver.

Red Bull Racing hoopt met enkele nieuwe upgrades het gat naar Mercedes verder te dichten. Verstappen behaalde in Hongarije nog een knappe tweede plaats, maar is dan ook een baan die de bolide van Red Bull doorgaans beter ligt dan Silverstone. Laten we hopen dat er in ieder geval één team is wat de strijd aankan dit weekend.

Williams zal zeer waarschijnlijk niet het team zijn dat het Mercedes lastig kan maken, maar hoopt wel de eerste punten van dit seizoen te halen. Na een veelbelovende kwalificatie in Hongarije wisten Russell en Latifi geen punten te behalen. Hopelijk gaat het ze beter af op de thuiswedstrijd van Williams.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Silverstone live stream kunt kijken overal ter wereld.

Grand Prix van Silverstone bekijken buiten jouw land

Ben je woonachtig in Nederland of België, maar ben je op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,11 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Silverstone live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Groot-Brittannië te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Silverstone live stream in België