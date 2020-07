F1 Grand Prix van Hongarije live stream: bekijk de race overal ter wereld online

Het Formule 1 circus gaat na twee achtereenvolgende races gewoon door deze week in Hongarije. Net buiten Boedapest verzamelen de beste coureurs ter wereld zich voor een wedstrijd op de Hungaroring. Het lijkt overduidelijk dat Mercedes wederom de beste papieren heeft om er met de winst vandoor te gaan. Zowel Bottas als Hamilton wisten een race in Oostenrijk te winnen. Wij vertellen je hieronder hoe je de Grand Prix van Hongarije live stream kunt bekijken, inclusief het bijbehorende schema voor de Formule 1.

Grand Prix van Hongarije 2020 - waar en wanneer De derde race van het 2020 seizoen vindt plaats op de Hungaroring in Hongarije. De baan is 4,4 kilometer lang en was dé plek waar Verstappen vorig jaar zijn eerste pole-position wist te behalen.



Alle hieronder genoemde tijden zijn geldig voor de Benelux.

Vrije training 1

Vrijdag 17 juli 11:00 - 12:30 Vrije training 2

Vrijdag 17 juli 15:00 - 16:30 Vrije training 3

Zaterdag 18 juli 12:00 - 13:00 Kwalificatie

Zaterdag 18 juli 15:00 - 16:00 Race

Zondag 19 juli 15:10 - 17:10

Formule 1 voltooit de 'triple-header'

De Formule strijkt dit weekend voor het eerst niet neer op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De voorgaande twee races werden allebei gereden op het rappe circuit in de bergen en dat heeft alles te maken met het overhoop gehaalde schema door het coronavirus. Na de Hungaroring kunnen de teams eindelijk langer dan een weekje bijkomen, want de Grand Prix van Hongarije is de afsluiting van de zogeheten 'triple-header' (drie races die achtereenvolgend gereden worden).

Zoals gezegd, is het zonder meer Mercedes dat met vertrouwen de race in Hongarije tegemoet gaat. Zowel in de regen als op het droge waren de coureurs van de Duitse renstal de betere. Red Bull is overduidelijk het tweede team dit jaar (vooralsnog), maar er lijkt toch het een en ander te moeten gebeuren wil het team überhaupt nog kans maken op de titel. Ook dit jaar lijkt het grootste gevaar afkomstig te zijn van Max Verstappen. Hij wist vorige week P3 te behalen.

De verrassing van het seizoen tot dusver is zonder meer Racing Point. Ware het niet dat Sergio Perez zijn bolide beschadigde in een duel met Albon, dan had de Mexicaan nog kans op een P4 in de Steiermark GP. Ook de McLarens en Renaults lijken duidelijk beter dan vorig seizoen.

De Hungaroring is een relatief klein circuit met enkele listige bochten. In tegenstelling tot de Red Bull Ring is de baan een stuk nauwer, waardoor inhalen lastiger is. Wel zorgen de spannende bochtencombinaties vaak voor spectaculaire kwalificaties. Ook niet onbelangrijk: er wordt het hele weekend regen verwacht, en dat kan zorgen voor extra spektakel.

Lees hieronder hoe je de Grand Prix van Hongarije live stream kunt kijken overal ter wereld.

Bekijk de Grand Prix van Hongarije buiten jouw land

Woon je in Nederland of België, maar bevind je jezelf op het moment van het evenement buiten de landsgrenzen? Raak dan niet in paniek. Hieronder vind je opties om via een live stream alsnog al het spektakel te volgen. Mocht er sprake zijn van geoblokkades, dan weten wij daar wel raad mee.

Aan de hand van een VPN kun je jouw IP-adres aanpassen. Als gevolg hiervan lijkt het alsof jij je op een compleet andere locatie bevindt. We hebben de afgelopen tijd tal van VPN-diensten getest, en NordVPN behoort zeker tot een van de betere opties. NordVPN heeft momenteel een ontzettend scherp geprijsde aanbieding voor jou: koop een 3-jarig NordVPN abonnement voor slechts €3,11 per maand. Vervolgens krijg je hier een plan van 1 maand, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar daar bovenop. Welk plan je exact krijgt, is een kwestie van geluk. Een VPN is echter veel meer dan enkel een oplossing om Formule 1 live streams overal ter wereld te bekijken; denk aan het bekijken van Netflix-content wat officieel niet in jouw land beschikbaar is, extra veilig winkelen en online bankieren, en het downloaden van torrents.

Grand Prix van Hongarije live stream in Nederland

In Nederland heeft Ziggo de exclusieve rechten voor alle Formule 1-wedstrijden voor het 2020 seizoen. De kwalificatie en race zelf worden uitgezonden op Ziggo Sport kanaal 14, wat je online kunt kijken via Ziggo GO. Deze zender is gratis voor alle Ziggo Sport-abonnees. Vrije trainingen worden doorgaans uitgezonden op Ziggo Sport Racing, waarvoor je een betaald abonnement dient te hebben. Ben je geen klant van Ziggo, maar wil je wel de Formule 1-wedstrijden zien? Dan kun je gewoon een abonnement nemen op Ziggo Sport Totaal. Ben je al geabonneerd op Ziggo (Sport Totaal), maar bevind je jezelf buiten Nederland? Gebruik dan een VPN om alsnog de race van Oostenrijk te kunnen bekijken, mocht er sprake zijn van een regioblokkade.

Grand Prix van Hongarije live stream in België