EK 2021 Zwitserland - Spanje: bekijk de kwartfinale overal ter wereld online

Bekijk Zwitserland - Spanje live

Nederland:

Zwitserland - Spanje is op 2 juli 2021 te zien op NPO 1. De wedstrijd begint om 18:00 uur. Vanaf 17:10 uur is er op die zender een voorbeschouwing te zien. Daarnaast is de wedstrijd online live te volgen via NPO Start of de online tv-dienst van je provider.

België:

Zwitserland - Spanje is op 2 juli 2021 te zien op Canvas. De wedstrijd begint om 18:00 uur. Vanaf 17:30 is er op die zender een voorbeschouwing te zien. Daarnaast is de wedstrijd online live te volgen via Sporza of de online tv-dienst van je provider.